ΔΥΠΑ: Τέλος χρόνου με τις αιτήσεις για το voucher 750 ευρώ – Κλείνει η πλατφόρμα
Η μεγάλη επισκεψιμότητα «έριξε» την Τρίτη την πλατφόρμα της ΔΥΠΑ
Μετά από πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξει από υποψήφιους ωφελούμενους για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, ολοκληρώνεται σήμερα την Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 12:00, η υποβολή αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους.
Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων – Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.
Πρόκειται για τα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), της Δράσης 16913, το οποίο προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από υποψήφιους εργαζόμενους.
Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις διευθύνσεις:
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis
Τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη «έπεσε» το σύστημα υποβολής αιτήσεων εξαιτίας της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας για το πρόγραμμα από την έναρξη της διαδικασίας.
Οι αρμόδιες τεχνικές ομάδες εργάστηκαν για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας και λίγο αργότερα άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα.
Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε δε ότι θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή της αίτησής τους χωρίς να θιγεί κανείς από τη σημερινή καθυστέρηση. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση σύντομα, επισημαίνεται.
Το πρόγραμμα
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.
Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:
• 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης
• 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά).
Πηγή: ot.gr
