Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε προσωρινά κατά την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έχει αποκατασταθεί, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΔΥΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη «έπεσε» το σύστημα υποβολής αιτήσεων εξαιτίας της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας για το πρόγραμμα από την έναρξη της διαδικασίας.

Οι τεχνικές ομάδες εργάστηκαν για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας και λίγο αργότερα άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα.

Η ΔΥΠΑ θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή της αίτησής τους χωρίς να θιγεί κανείς από τη σημερινή καθυστέρηση. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση σύντομα, επισημαίνεται.

Εναλλακτικοί τρόποι

Σύμφωνα με την ανακλίνωση της ΔΥΠΑ, εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση:

Μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση /Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων /Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού

Μέσω ΠΣ voucher: https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2i/beneficiary/app-form/front

Πάντως για την ώρα ούτε αυτές οι διαδρομές λειτουργούν, καθώς φαίνεται ότι και εκεί το σύστημα δεν μπόρεσε να «σηκώσει» τη μεγάλη επισκεψιμότητα.

Το πρόγραμμα

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

• 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

• 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης