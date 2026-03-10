Λόγω της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας που καταγράφεται από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων παρατηρούνται προσωρινά τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα.

Οι τεχνικές ομάδες εργάζονται ήδη για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας.

Πού αλλού μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση

Η ΔΥΠΑ θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή της αίτησής τους χωρίς να θιγεί κανείς από τη σημερινή καθυστέρηση. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση σύντομα.

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση:

Μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση /Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων /Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού

Μέσω ΠΣ voucher:

https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2i/beneficiary/app-form/front

Οι προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που συγκροτεί η Δ.ΥΠ.Α, έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

α) Να είναι εργαζόμενοι μισθωτοί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι δεν

ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

β) Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

γ) Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία

(ν. 4871/2021 και λαμβάνοντας υπόψιν το π.δ. 739/1980).

Επισημαίνεται ότι, οι εργοδότες των εργαζομένων που συμμετέχουν στην κατάρτιση δεν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία αιτήσεων, επιλογής, κατάρτισης και πιστοποίησης. Η τρέχουσα απασχόληση των εργαζομένων δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής ή πριμοδότησης τους για την επιλογή τους στο πρόγραμμα και η κατάρτιση διεξάγεται εκτός του εργασιακού ωραρίου των εργαζόμενων.

Επιπλέον, δεν πρέπει να έχετε παρακολουθήσει την τελευταία διετία (2023-2025) άλλο πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU».

Αν έχετε παρακολουθήσει εντός του 2025 επιδοτούμενο πρόγραμμα άλλης δράσης, οι ώρες του δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 300 και δεν πρέπει να πιστοποιούνται οι ίδιες δεξιότητες.