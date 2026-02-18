Επισφαλής η κίνηση στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας όπως αναφέρει κατεπείγουσα ανακοίνωση

Με μια κατεπείγουσα ανάρτηση ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας σημάνει συναγερμό προς τους πολίτες για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Η ανάρτηση αναφέρει:

«Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ενημερώνει ότι:

Τα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι ζημιές είναι συνεχείς και απρόβλεπτες. Τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς και η κατάσταση απαιτεί την αυξημένη προσοχή από όλους.

Η κίνηση σε όλο το οδικό δίκτυο (νομαρχιακό, δημοτικό, αγροτικό) είναι επισφαλής. Λόγω του πλήρους κορεσμού των εδαφών («φουσκωμένα» χώματα), υπάρχει άμεσος κίνδυνος από:

Νέα φερτά υλικά και λάσπες στο οδόστρωμα.

Καθιζήσεις και ξαφνική υποχώρηση πρανών (πλαγιών).

Πτώσεις δέντρων και υπερχείλιση υδάτων.

Παρακαλούνται οι πολίτες:

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.

Να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Να συμμορφώνονται πλήρως με τη σήμανση και τις οδηγίες των συνεργείων που επιχειρούν στον δρόμο.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας. Μην υποτιμάτε τη δύναμη των φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και η Τεχνική Υπηρεσία επιχειρούν από νωρίς το πρωί με συνεργεία σε πολλαπλά μέτωπα για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ακολουθούν οι περιοχές εξελισσόμενων στοχευμένων παρεμβάσεων:

Μεγάλη Σιδαρίου: Καθαρισμοί από φερτά υλικά, απομάκρυνση δέντρων και αντιμετώπιση κατολισθήσεων. Αποκατάσταση βατότητας παραλιακού δρόμου.

Αυλιώτες: Καθαρισμοί από φερτά υλικά, απομάκρυνση δέντρων και αντιμετώπιση κατολισθήσεων.

Παραλιακός δρόμος Ρόδας – Αχαράβης: Καθαρισμός επιχωματώσεων. Αποκατάσταση βατότητας παραλιακού δρόμου. Σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις μέχρι την παραλία Αχαράβης.

Ακολουθούν:

Αυλάκι – Καλαμιώνας – Λιμάνι Κασσιόπης: Παρεμβάσεις σε σημεία καταστροφών. Καθαρισμοί από φερτά υλικά. Καθαρισμός παραλιακού δρόμου στο Αυλάκι.

Άγιος Ιωάννης Καρουσάδων: Εργασίες για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας».

