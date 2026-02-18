Επισφαλής η κίνηση στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας όπως αναφέρει κατεπείγουσα ανακοίνωση
Αυξημένη προσοχή ζητάει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας από τους πολίτες.
Με μια κατεπείγουσα ανάρτηση ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας σημάνει συναγερμό προς τους πολίτες για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Η ανάρτηση αναφέρει:
«Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ενημερώνει ότι:
Τα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι ζημιές είναι συνεχείς και απρόβλεπτες. Τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς και η κατάσταση απαιτεί την αυξημένη προσοχή από όλους.
Η κίνηση σε όλο το οδικό δίκτυο (νομαρχιακό, δημοτικό, αγροτικό) είναι επισφαλής. Λόγω του πλήρους κορεσμού των εδαφών («φουσκωμένα» χώματα), υπάρχει άμεσος κίνδυνος από:
- Νέα φερτά υλικά και λάσπες στο οδόστρωμα.
- Καθιζήσεις και ξαφνική υποχώρηση πρανών (πλαγιών).
- Πτώσεις δέντρων και υπερχείλιση υδάτων.
Παρακαλούνται οι πολίτες:
- Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.
- Να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
- Να συμμορφώνονται πλήρως με τη σήμανση και τις οδηγίες των συνεργείων που επιχειρούν στον δρόμο.
Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας. Μην υποτιμάτε τη δύναμη των φαινομένων.
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και η Τεχνική Υπηρεσία επιχειρούν από νωρίς το πρωί με συνεργεία σε πολλαπλά μέτωπα για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Ακολουθούν οι περιοχές εξελισσόμενων στοχευμένων παρεμβάσεων:
- Μεγάλη Σιδαρίου: Καθαρισμοί από φερτά υλικά, απομάκρυνση δέντρων και αντιμετώπιση κατολισθήσεων. Αποκατάσταση βατότητας παραλιακού δρόμου.
- Αυλιώτες: Καθαρισμοί από φερτά υλικά, απομάκρυνση δέντρων και αντιμετώπιση κατολισθήσεων.
- Παραλιακός δρόμος Ρόδας – Αχαράβης: Καθαρισμός επιχωματώσεων. Αποκατάσταση βατότητας παραλιακού δρόμου. Σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις μέχρι την παραλία Αχαράβης.
Ακολουθούν:
- Αυλάκι – Καλαμιώνας – Λιμάνι Κασσιόπης: Παρεμβάσεις σε σημεία καταστροφών. Καθαρισμοί από φερτά υλικά. Καθαρισμός παραλιακού δρόμου στο Αυλάκι.
- Άγιος Ιωάννης Καρουσάδων: Εργασίες για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας».
Πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080942140788
