Εργασίες αποκατάστασης συνεπειών κατολίσθησης στην Κέρκυρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικές παρεμβάσεις της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, με στόχο την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε σημεία όπου καταγράφονται αυξημένες ανάγκες.

Στην περιοχή του Γαστουρίου, επί της οδού που συνδέει το Αχίλλειο με τις Μπενίτσες, στη θέση «Μοντανιόλα», ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης της μεγάλης καθίζησης που προκλήθηκε μετά τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στο σημείο σημειώθηκε κατολίσθηση λόγω της παρουσίας υπογείων υδάτων, η οποία προκάλεσε υποχώρηση τμήματος του οδοστρώματος.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος υλοποιείται από την ΠΙΝ γεωτεχνικό έργο αντιστήριξης με τη μέθοδο της οπλισμένης γης, με θεμελίωση σε σταθερό υπέδαφος, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του δρόμου και η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Οι εργασίες εκτελούνται σε μήκος περίπου 50 μέτρων, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό ο δρόμος αναμένεται να δοθεί εκ νέου σε κυκλοφορία μέσα στις επόμενες 20 έως 25 ημέρες.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση της Περιφέρειας, ξεκίνησαν οι εργασίες στην περιοχή Γέφυρα Γιατρών – Τρουμπέτα για την εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με φωτοβολταϊκό σύστημα, τα οποία θα φωτίσουν τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επαρκής οδοφωτισμός.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Κέρκυρας, καθώς προβλέπεται η τοποθέτηση αντίστοιχων φωτιστικών σωμάτων σε συνολικό μήκος περίπου 50 χιλιομέτρων του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κέρκυρας