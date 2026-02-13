Ο φόβος για κατολίσθηση έκλεισε δρόμο του Δήμου Πύργου – Προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών

Με απόφαση του Δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή, έγινε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και πεζών της οδού Αρχαίας Ολυμπίας, Κοινότητας Κατακόλου, από τη διασταύρωσή στην οδό Μπελούση, ως το ύψος του Λιμεναρχείου Κατακόλου, λόγω επικινδυνότητας κατολισθήσεων και καταπτώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται αριστερά από το χώρο του λιμένα ή δεξιά από την οδό Μπελούση, μέχρι αποκατάστασης της επικινδυνότητας. Οι πολίτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την απόφαση και να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, έως ότου αποκατασταθούν τα προβλήματα και αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών

«Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκαν φαινόμενα κατολίσθησης, επιτόπου έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Άμεσα, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών που βρίσκονται στην πλαγιά του βουνού, κάτω από το σημείο της κατολίσθησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ενοίκων» επισημαίνει επίσης η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πύργου.

Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα, σε μια περιοχή με ιστορικό κατολισθητικών φαινομένων που φαίνεται να επηρεάστηκε από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

