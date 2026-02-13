newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.02.2026 | 14:38
Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο φόβος για κατολίσθηση έκλεισε δρόμο του Δήμου Πύργου – Προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών
Αυτοδιοίκηση 13 Φεβρουαρίου 2026, 16:49

Ο φόβος για κατολίσθηση έκλεισε δρόμο του Δήμου Πύργου – Προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών

Έκλεισε προληπτικά δρόμος στο Κατάκολο λόγω κινδύνου κατολίσθησης όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πύργου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Spotlight

Με απόφαση του Δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή, έγινε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και πεζών της οδού Αρχαίας Ολυμπίας, Κοινότητας Κατακόλου, από τη διασταύρωσή στην οδό Μπελούση, ως το ύψος του Λιμεναρχείου Κατακόλου, λόγω επικινδυνότητας κατολισθήσεων και καταπτώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται αριστερά από το χώρο του λιμένα ή δεξιά από την οδό Μπελούση, μέχρι αποκατάστασης της επικινδυνότητας. Οι πολίτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την απόφαση και να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, έως ότου αποκατασταθούν τα προβλήματα και αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών

«Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκαν φαινόμενα κατολίσθησης, επιτόπου έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Άμεσα, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών που βρίσκονται στην πλαγιά του βουνού, κάτω από το σημείο της κατολίσθησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ενοίκων» επισημαίνει επίσης η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πύργου.

Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα, σε μια περιοχή με ιστορικό κατολισθητικών φαινομένων που φαίνεται να επηρεάστηκε από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimospyrgou

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Business
Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Καταγραφή και έλεγχος των γεφυρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 12.02.26

Καταγραφή και έλεγχος των γεφυρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την καταγραφή και τον έλεγχο των γεφυρών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Σύνταξη
Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω
Ατύχημα 11.02.26

Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους θεράποντες ιατρούς, ο οδηγός μας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου», αναφέρει ο Δήμος Βριλησσίων σε σχέση με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13.02.26

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

Βάιος Μπαλάφας
ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 13.02.26

ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ

Η μεταφορά τους από στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησε έπειτα από μια ταχεία επίθεση δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)

Σύνταξη
Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση
Κόσμος 13.02.26

Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση

Η Βρετανία υποστήριξε ότι οι κλιμακούμενες δράσεις της οργάνωσης ισοδυναμούσαν με τρομοκρατία, επικαλούμενη μια έφοδο το 2024 σε εργοστάσιο της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας του Ισραήλ

Σύνταξη
H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος
Υγεία 13.02.26

H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος

Η γυμναστική προσφέρει συγκρίσιμα ή και ανώτερα οφέλη σε σχέση με τα φάρμακα για την κατάθλιψη και το άγχος. Τα ομαδικά προγράμματα και οι προσωπικοί γυμναστές μεγιστοποιούν την επίδραση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας
Ελληνοτουρκικά 13.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα' θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
Go Fun 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον Σπίλμπεργκ στον διαδικτυακό έρανο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αντιστοιχεί σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα των ετήσιων εσόδων του σχολιάζουν οι χρήστες των social media

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια - Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι

Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Superleague που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη
Απελπισία 13.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Αν ο ανεμοστρόβιλος περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μπόρσι στην Ηλεία, που επλήγη από την κακοκαιρία - Προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο