Μέσω παράκαμψης η κυκλοφορία στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης λόγω κατολίσθησης
Από την κατολίσθηση προκλήθηκε καθίζηση σε τμήμα του δρόμου μετά την Αρτεμισία, οπότε η κυκλοφορία προς Σπάρτη γίνεται από το Καρβέλι και το Λαδά
Σοβαρή κατολίσθηση που προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης, μετά την Αρτεμισία, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται από παρακαμπτηρίους.
Λόγω της κατολίσθησης ο δρόμος είναι ανοιχτός μέχρι την Αρτεμισία
Το τμήμα του δρόμου που «έφυγε» είχε αποκατασταθεί έπειτα από προηγούμενη μεγάλη κατολίσθηση, σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr. Το συγκεκριμένο σημείο είναι πλέον κλειστό.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο δρόμος είναι ανοιχτός μέχρι την Αρτεμισία, την ταβέρνα «Κούπιτσα» και το ιστορικό Ξυλοπριστήριο και η κυκλοφορία προς το «Τουριστικό» του Ταϋγέτου και την Σπάρτη διεξάγεται από το Καρβέλι και το Λαδά.
Να σημειωθεί ότι στον παλιό εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης, κοντά στην ταβέρνα «Κούπιτσα», παραμένει το πρόβλημα με την κατακρήμνιση του πρανούς σε 20 μέτρα ύψος και παραμένει με τις πινακίδες σήμανσης, που περιορίζουν το πλάτος κυκλοφορίας του δρόμου.
