Σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία στο νομό Ιωαννίνων.

Ένα από αυτά μια εκτεταμένη κατολίσθηση κατά την διάρκεια της νύχτας στον δρόμο που οδηγεί προς το ορεινό χωριό Ματσούκι.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποκοπεί η πρόσβαση προς το χωριό. Οι ζημιές προκλήθηκαν δύο χιλιόμετρα από την είσοδο. Kαθίζηση έχει υποστεί και το έδαφος στο κέντρο του χωριού.

Αποκλεισμένοι οι κάτοικοι από την κακοκαιρία

Μηχάνημα πολιτικής προστασίας αναμένεται να επιχειρήσει για να ανοίξει το δρόμο.

Η κατάπτωση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε την νύχτα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αποκλειστούν. Σκαπτικό μηχάνημα ήταν σε επιφυλακή κατά την διάρκεια της νύχτας στην περίπτωση που χρειαστεί να ανοίξει ο δρόμος για περιστατικό υγείας.

Το χωριό, όπως και άλλα στην περιοχή, αντιμετωπίζει και πρόβλημα ύδρευσης, λόγω των κατολισθήσεων.

Τα πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας έχουν εμφανιστεί στην Ήπειρο με τους ποταμούς Λούρο και Καλαμά να βρίσκονται στο όριο υπερχείλισης. Καλλιέργειες έχουν πλημμυρίσει στον δήμο Φιλιατών στην Σαγιάδα. Η βροχόπτωση έφτασε και τα 150 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Ηπείρου.

Η βροχόπτωση συνεχίζεται, ενώ στα ορεινά υπάρχει χιονόπτωση. Είκοσι σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας επιχειρούν για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους και να αποκαταστήσουν τις ζημιές.