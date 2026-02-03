Τι προκάλεσε την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό – Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Για την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα σύνθετο γεωτεχνικό φαινόμενο που εξελίσσεται εδώ και χρόνια.

Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή, από το ύψος της Άρτας μέχρι και την Αμφιλοχία, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε τη Δευτέρα

Όπως σημείωσε, τα προβλήματα είχαν εντοπιστεί ήδη από την κατασκευή του δρόμου πριν από 10–15 χρόνια, γι’ αυτό είχαν τοποθετηθεί δίκτυα και αγκυρώσεις για την συγκράτηση των πρανών.

Όπως είπε, ο σχηματισμός του φλύσχη, αποτελούμενος από ανθεκτικά πετρώματα όπως ψαμίτης και ενδιάμεσα πιο σαθρά πετρώματα, δημιουργεί επιφάνειες ολίσθησης όπου κυκλοφορεί το νερό, ενώ στο κάτω μέρος αναπτύσσεται ένα μείγμα λάσπης που κινεί τις πλάκες. Η κατολίσθηση είναι πολυσύνθετη και το μέγεθός της εκτιμάται σε περίπου 200.000 κυβικά μέτρα.

Ο κ. Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι, δεν αρκεί μόνο η απομάκρυνση των υλικών από το οδόστρωμα, αλλά χρειάζεται και ελαφρύνσεις στο απέναντι πρανές, συνεχή παρακολούθηση και ειδικά όργανα που θα καταγράφουν ακόμη και μικρές μετακινήσεις, ώστε να προληφθεί νέα μεγάλη ολίσθηση. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επικείμενες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο.

Κλειστή η Ιόνια Οδός

Η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή – από το ύψος της Άρτας μέχρι και την Αμφιλοχία – μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε τη Δευτέρα. Οι τεχνικοί έχουν ήδη αφαιρέσει τις προστατευτικές μπάρες και σχεδιάζουν να διευρύνουν προσωρινά τη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης, ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόχειρο πέρασμα και να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία από την Αμφιλοχία προς την Άρτα.

Στο σημείο εργάζονται σκαπτικά μηχανήματα, ενώ γεωλόγοι και μηχανικοί παρακολουθούν προσεκτικά το πώς θα συμπεριφερθεί η πλαγιά μόλις αφαιρεθούν τα προστατευτικά συρματοπλέγματα που συγκρατούν πέτρες, λάσπη και χώματα. Το ρήγμα της κατολίσθησης εκτείνεται από την κορυφή του βουνού, με άνοιγμα κοντά στα 100 μέτρα και μήκος περίπου 200 μέτρα, σχηματίζοντας ένα μισοφέγγαρο.

Το προστατευτικό χαλύβδινο πλέγμα είχε τοποθετηθεί κατά την κατασκευή της Ιόνιας Οδού, καθώς υπήρχε προηγούμενη εκτίμηση για πιθανές κατολισθήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις και η εισχώρηση νερού ανάμεσα στις πλάκες του πετρώματος προκάλεσαν την ολίσθηση και τη μετέπειτα κατολίσθηση, μετακινώντας ολόκληρη την πλευρά του βουνού προς τον δρόμο.

Οι μηχανικοί προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα απαιτήσει πολλές ημέρες και συνεχείς παρεμβάσεις, καθώς το φαινόμενο παραμένει ενεργό και ευάλωτο σε νέα βροχόπτωση.