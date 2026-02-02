Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Κλειστή είναι Ιόνια Οδός και στα δύο ρεύματα, λόγω μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί - Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη
Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί, στην Ιόνια Οδό, στο 127ο χιλιόμετρο στο ύψος της Συκούλας (εικόνα πάνω από epiruspost). Το σημείο είναι στα όρια των Νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας και σύμφωνα με τοπικά μέσα το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα.
Αρχικά είχε κλείσει το ρεύμα της Ιόνιας Οδού, προς Αντίρριο, με την αστυνομία να σταματά τους οδηγούς στον κόμβο Αγγέλη και να τους κατευθύνει στην παλιά Εθνική Οδό.
Ωστόσο καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, χώματα και πέτρες άρχισαν να να καλύπτουν και το ρεύμα προς Ιωάννινα το οποίο έκλεισε λίγο πριν τις δέκα το πρωί έκλεισε και το άλλο ρεύμα, με την κίνηση προς τα Ιωάννινα να διακόπτεται στο ύψος της Αμφιλοχίας και να γίνεται από την παλιά εθνική.
