Καθίζηση οδοστρώματος στην Ξάνθη: Απορριμματοφόρο «βούλιαξε» στην άσφαλτο

Ένα σοβαρό, αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς ατύχημα, σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί της Κυριακής στην Ξάνθη, καθώς απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, βούλιαξε σε τρύπα στο οδόστρωμα (εικόνα πάνω από xanthinews).

Το ατύχημα έγινε στην οδό Ανδρέου Δημητρίου, μια από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, με το όχημα μάλιστα να σηκώνεται στον αέρα κατά το ήμισυ. Ο οδηγός και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Το απορριμματοφόρο εκτελούσε δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το οδόστρωμα υπέστη καθίζηση, με αποτέλεσμα το όχημα να εγκλωβιστεί

Ξάνθη: Απορριμματοφόρο «βούλιαξε» στην άσφαλτο – Ερευνώνται τα αίτια της καθίζησης

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης για την παροχή συνδρομής.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Στρατού, ο οποίος διέθεσε γερανοφόρο όχημα, με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός και η ασφαλής απομάκρυνση του απορριμματοφόρου από το σημείο, μεταδίδει ο ΑΝΤ1.

View this post on Instagram A post shared by XanthiNea.gr (@xanthinea.gr)

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη προσωρινά στο σημείο, μέχρι να απομακρυνθεί το απορριμματοφόρο. Σύμφωνα με το xanthinews, οι πρόσφατες εργασίες στην περιοχή σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις φαίνεται να συνέβαλαν στην καθίζηση του δρόμου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, πάντως ερευνούν τα αίτια της καθίζησης, εξετάζοντας εάν οφείλεται σε φθορά του υπεδάφους ή σε προβλήματα του δικτύου υποδομών.