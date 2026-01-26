newspaper
Μελίσσια: Καθίζηση οδοστρώματος λόγω σοβαρής βλάβης σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ – Κλειστή η λεωφόρος Δημοκρατίας
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 20:08

Μελίσσια: Καθίζηση οδοστρώματος λόγω σοβαρής βλάβης σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ – Κλειστή η λεωφόρος Δημοκρατίας

Η βλάβη σε κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ προκάλεσε καθίζηση στον δρόμο με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια κοντά στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες στο σημείο της βλάβης σημειώθηκε καθίζηση του οδοστρώματος καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Για τον λόγο αυτό η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

Στο σημείο βρίσκεται συνεργείο της ΕΥΔΑΠ προκειμένου καθώς και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πεντέλης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης

«Λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ, στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στα Μελίσσια, αποφασίστηκε το κλείσιμο του ρεύματος ανόδου προς Πεντέλη της λεωφόρου Δημοκρατίας.
Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο και εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω της οδού 25ης Μαρτίου, όπου υπάρχει παράκαμψη, λόγω των εργασιών αποκατάστασης της βλάψης που έχουν ξεκινήσει ήδη.
Το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Δημοκρατίας, προς Μαρούσι, παραμένει κανονικά ανοιχτό.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας. θα υπάρξει νέα ενημέρωση»

Φυσικό αέριο
Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Κάθετος διάδρομος: Ισχνό το ενδιαφέρον στη δημοπρασία για μεταφορά αερίου

Κοινωνία
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα

ΟΣΕΤΕΕ: Μαύρη μερα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα – Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς
ΟΣΕΤΕΕ 26.01.26

Μαύρη μερα για την Ελλάδα το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα - Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους δουλειάς

Το εργατικο δυστύχημα στα Τρίκαλα, με θύματα πέντε εργάτριες νυχτερινής βάρδιας, δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν άλλη μια πράξη στην εξελισσόμενη τραγωδία της ανθρωπιστικής κρίσης στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σιντικής στις Σέρρες – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι κτηνοτρόφων

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

Σύνταξη
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται
Ελλάδα 26.01.26

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά που δηλώνει διαρροή αερίου πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της
Ελλάδα 26.01.26

Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της

Κάτοικοι της περιοχής και γονείς μαθητών στις Σέρρες περιγράφουν σκηνικά που προβληματίζουν. Όπως λένε, η απόφασή της να φιμώσει με μονωτική ταινία τον ανήλικο μαθητή μέσα στην τάξη, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Σύνταξη
Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Βουλή 26.01.26

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν 26.01.26

Άγνοια και εθνικιστικές κορώνες από τη Μαρία Καρυστιανού στην παρθενική παρέμβασή της για τα ελληνοτουρκικά

«Να κρίνουν οι Έλληνες», λίγο διεθνές δίκαιο και καρφί για «εθνική προδοσία»: φράσεις ατάκτως ερριμμένες στην επικίνδυνα απλοϊκή παρθενική παρέμβαση από τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

in.gr Team
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθοδηγεί τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων για την παρουσία τους στο Άμστερνταμ, αλλά και την είσοδό τους στο γήπεδο του Άγιαξ.

Σύνταξη
Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»
Πολεμικό κλίμα 26.01.26

Ιράν: Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» σε απόσταση βολής – Η Τεχεράνη προειδοποιεί για «επώδυνη απάντηση»

Αυτή η κίνηση της «αρμάδας», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Τραμπ, ήρθε μετά την προειδοποίηση του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας
Ντοκιμαντέρ 26.01.26

Ο κανένας που δεν φοβήθηκε τον Πούτιν – Μισθοφόροι Wagner σε σχολεία και άλλα μαθήματα προπαγάνδας

Η σοκαριστική αποκάλυψη ότι μέλη της Wagner διδάσκουν σε παιδιά κάτω των δέκα ετών τη χρήση αυτόματων όπλων είναι μία μόλις σκηνή από το ντοκιμαντέρ Mr. Nobody Against Putin (Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν) που διεκδικεί Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

ΠΑΣΟΚ: Διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της συμμετοχής των αποδήμων στα κοινά, αλλά…

Να τοποθετηθεί όταν η κυβέρνηση φέρει το σχέδιο της για τους αποδήμους επιφυλάσσεται το ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να δηλώνει ότι είμαστε διαχρονικά υπέρ της διεύρυνσης της εκπροσώπησης και της συμμετοχής των Ελλήνων αποδήμων στα κοινά αλλά υπό προϋποθέσεις.

Σύνταξη
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ: Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη – Πόσο θα κρατήσει;
Ένα αναπάντεχο ρεκόρ 26.01.26

Ο κόσμος μετράει 8 χρόνια από την τελευταια πυρηνική έκρηξη - Πόσο θα κρατήσει;

Ο κόσμος έχει περάσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς πυρηνική έκρηξη από την αρχή της ατομικής εποχής, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η εκδίκηση του «σπασίκλα» – Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;
Ματιές 26.01.26

Η εκδίκηση του «σπασίκλα» - Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;

Οι λεπτοί σκελετοί και οι χρωματισμένοι φακοί αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αμπαλάρουν τον εαυτό τους. Τα γυαλιά έχουν γίνει το απαραίτητο αξεσουάρ – ακόμα και χωρίς συνταγή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών
One of the kind 26.01.26

Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών

Το ντοκιμαντέρ The Disciple μας βάζει στον κόσμο των Wu-Tang Clan και του ράπερ Cilvaringz, όταν για έξι χρόνια συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το πιο σπάνιο άλμπουμ όλων των εποχών: το Once Upon a Time in Shaolin.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών
Διπλή έρευνα 26.01.26

Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια ευρεία έρευνα για το chatbot Grok του Έλον Μασκ στο X, μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τις σεξουαλικά άσεμνες εικόνες, ακόμη και παιδιών, που ανέβασαν χρήστες.

Σύνταξη
Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)

Η ιαχή «Ολυμπιακός - Ολυμπιακός» ακούστηκε στο Μαρακανά από Έλληνες οπαδούς του Θρύλου, την ώρα του μεγάλου βραζιλιάνικου ντέρμπι Φλαμένγκο - Φλουμινένσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Στον πάγο 26.01.26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά της κ. Λιακούλη στα εγκωμιαστικά σχόλια του φραπέ προς τη μάρτυρα,

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
