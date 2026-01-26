Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα με 4 τραυματίες όταν έσκασε αγωγός της ΕΥΑΘ – Βίντεο ντοκουμέντο
Ο αγωγός έσκασε και το νερό εκτινάχθηκε με δύναμη σε ύψος που ξεπέρασε τα 2 μέτρα τραυματίζοντας τους 4 εργάτες στη Θεσσαλονίκη
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα, συνεργείο της ΕΥΑΘ πραγματοποιούσε εργασίες στο πλαίσιο της προγραμματισμένης διακοπής υδροδότησης για τη σύνδεση νέου αγωγού διατομής Φ600 στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου – Ηφαιστίωνος του δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο αγωγός που έσκασε
Σύμφωνα με πληροφορίες, προς το τέλος των εργασιών, έσπασε κομμάτι του αγωγού, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν θραύσματα και οι εργαζόμενοι να τραυματιστούν.
Άμεσα οι τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για προληπτικές εξετάσεις. Τρεις από τους τέσσερις τραυματίες πήραν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος υπέστη κάταγμα στο πόδι και αναμένεται υποβληθεί σε χειρουργείο.
Τέσσερις τραυματίες
Όπως βλέπετε και στο βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr το νερό διακρίνεται να εκτοξεύεται με πολύ μεγάλη ορμή δημιουργώντας έναν μεγάλο πίδακα.
Εργάτες προσπαθούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί, ενώ απεικονίζεται και ένας από αυτούς να κάθεται σε μία καρέκλα στον δρόμο -πιθανώς ο άτυχος εργάτης με το κάταγμα στο κάτω άκρο-, καθώς και κάποιοι που προσπαθούν να βοηθήσουν ορισμένους από τους τραυματίες οι οποίοι λίγο αργότερα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Λίγα λεπτά μετά το σπάσιμο του αγωγού στο σημείο κατέφθασε ένα περιπολικό της αστυνομίας και διέκοψε την κυκλοφορία επί της Αγίου Δημητρίου.
