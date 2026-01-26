newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα με 4 τραυματίες όταν έσκασε αγωγός της ΕΥΑΘ – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 26 Ιανουαρίου 2026, 17:00

Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα με 4 τραυματίες όταν έσκασε αγωγός της ΕΥΑΘ – Βίντεο ντοκουμέντο

Ο αγωγός έσκασε και το νερό εκτινάχθηκε με δύναμη σε ύψος που ξεπέρασε τα 2 μέτρα τραυματίζοντας τους 4 εργάτες στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Spotlight

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, συνεργείο της ΕΥΑΘ πραγματοποιούσε εργασίες στο πλαίσιο της προγραμματισμένης διακοπής υδροδότησης για τη σύνδεση νέου αγωγού διατομής Φ600 στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου – Ηφαιστίωνος του δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο αγωγός που έσκασε

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με πληροφορίες, προς το τέλος των εργασιών, έσπασε κομμάτι του αγωγού, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν θραύσματα και οι εργαζόμενοι να τραυματιστούν.

Άμεσα οι τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για προληπτικές εξετάσεις. Τρεις από τους τέσσερις τραυματίες πήραν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος υπέστη κάταγμα στο πόδι και αναμένεται υποβληθεί σε χειρουργείο.

Τέσσερις τραυματίες

Όπως βλέπετε και στο βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr το νερό διακρίνεται να εκτοξεύεται με πολύ μεγάλη ορμή δημιουργώντας έναν μεγάλο πίδακα.

Εργάτες προσπαθούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί, ενώ απεικονίζεται και ένας από αυτούς να κάθεται σε μία καρέκλα στον δρόμο -πιθανώς ο άτυχος εργάτης με το κάταγμα στο κάτω άκρο-, καθώς και κάποιοι που προσπαθούν να βοηθήσουν ορισμένους από τους τραυματίες οι οποίοι λίγο αργότερα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Λίγα λεπτά μετά το σπάσιμο του αγωγού στο σημείο κατέφθασε ένα περιπολικό της αστυνομίας και διέκοψε την κυκλοφορία επί της Αγίου Δημητρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η NBG Securities

inWellness
inTown
Stream newspaper
Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Βουλή 26.01.26

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος
Ταξιδιωτική Φωτογραφία 26.01.26

Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος

Ο Αθανάσιος Μαλούκος κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο του Travel Photographer of the Year 2025 για δύο φωτογραφικές σειρές που εξερευνούν την τελετουργία, την πίστη και την κίνηση σε Ισπανία και Τουρκία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 26.01.26

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου

Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
Euroleague 26.01.26

Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι
Ποδόσφαιρο 26.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι

Υπάρχει καπνός ανάμεσα σε Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ, θα υπάρχει και… φωτιά; Τα δεδομένα για συνεργασία και οι άμεσες αποφάσεις για Σλοτ και Τζέραρντ.

Σύνταξη
Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα
Θλίψη 26.01.26

Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Μάικλ Παρέντι, εμβληματική μορφή της αμερικανικής μαρξιστικής σκέψης. Ένας πολιτικός επιστήμονας που άσκησε ανελέητη κριτική στον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τη μιντιακή εξουσία, μένοντας μέχρι τέλους ασυμβίβαστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά

Οι εργασίες του Δήμου Πειραιά περιελάμβαναν την αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων έξω από σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις  και σε δρόμους σε γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Σύνταξη
Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Βουλή 26.01.26

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι σειρήνες της Πάρου
Με ένα κλικ 26.01.26

Οι σειρήνες της Πάρου

Ηλεκτρονικές σειρήνες ενεργοποιούνται για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Πάρου.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
Δημογραφικός κίνδυνος 26.01.26

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ
Έρευνα στην ομίχλη 26.01.26

«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» - Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η πρωτοπόρος πρωτευοντολόγος Νταϊάν Φόσεϊ κατέστρεψε τον μύθο των γορίλων ως άγριων θηρίων πριν σκοτωθεί από ανθρώπινα χέρια, πριν από 40 χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό
ΠΑΣΟΚ 26.01.26

Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό

Ούτε χαραμάδα δεν αφήνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Εάν η ΝΔ επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις πολιτικές μέσω ενός κεντρώου παράγοντα όπως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ας το ξεχάσουν, εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό, τονίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
Πολύνεκρο δυστύχημα 26.01.26

Ο κρότος της τραγωδίας: Συγκλονιστικό ντοκουμέντο της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε πολύνεκρο εργαστικό δυστύχημα, με θύματα τέσσερις εργαζόμενες, ενώ άλλη μία αγνοείται.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο