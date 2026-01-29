Προς γνωμοδότηση η προστασία των κτηρίων της Παλιάς Πόλης Κέρκυρας

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (ΕΦΑ Κέρκυρας) έχουν αποσταλεί από τον Ιούλιο του 2025, οι 1.500 καρτέλες απογραφής των κτηρίων της Παλιάς Πόλης, από τη μελετητική ομάδα της Ειδικής Πολεοδομικής Μελέτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον βαθμό προστασίας τους, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

H γνωμοδότηση της ΕΦΑ Κέρκυρας, αποτελεί στοιχείο σημαντικό για την εντολή της εκπόνησης της επόμενης φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης (Β΄ Φάση).

Η Ειδική Πολεοδομική Μελέτη (ΕΠΜ), όπως προσθέτει η ανακοίνωση, αφορά την ιστορική Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2007). Αντικείμενο της μελέτης είναι να θέσει τους όρους για την ουσιαστική εναρμόνιση των δύο διαστάσεων του χώρου, αυτή του Μνημείου, με την διάσταση της σύγχρονης ζωντανής πόλης, που έχει ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, διασφαλίζοντας την προστασία, διατήρηση και βιώσιμη ανάπτυξή της.

Η περιοχή μελέτης εκτείνεται από την άλλοτε περιτειχισμένη πόλη της Κέρκυρας, όπως αυτή είχε αναπτυχθεί έως τα τέλη της Ενετοκρατίας, τον 18ο αιώνα, με εξέχουσες τις μορφές των οχυρώσεων. Το περίγραμμά της ταυτίζεται με το όριο της περιοχής που χαρακτηρίστηκε ως «Μνημείο» κατά την εγγραφή στον Κατάλογο της UNESCO.

Στο πλαίσιο εκπόνησης της ΕΠΜ έχει ολοκληρωθεί η Τοπογραφική αποτύπωση της αστικής περιοχής, έκτασης 490 στρεμμάτων και η Κτηματογράφηση της περιοχής του Αναδασμού, έκτασης 74 στρεμμάτων.

1500 καρτέλες καταγραφής

Παράλληλα έχει υποβληθεί η Α’ Φάση: Ανάλυση, γενική διάγνωση και προκαταρκτική μελέτη, όπου περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των στοιχείων της αναγνώρισης της κατάστασης της Παλιάς Πόλης, με στόχο την πληρέστερη κατάσταση της εικόνας της πόλης με σκοπό την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Προς τον σκοπό αυτό εκπονήθηκαν 1500 καρτέλες απογραφής για κάθε κτήριο ή στοιχείο της Παλιάς Πόλης.