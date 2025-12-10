Αποκαθίσταται ιστορικό κτίριο της Κέρκυρας

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων υπέγραψε σήμερα 9 Δεκεμβρίου την ένταξη πράξης 6.396.851,22 € για την Αποκατάσταση και Επανάχρηση της Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής δήλωσε: Σήμερα υπέγραψα το μεγάλο έργο που περιμένει η Κέρκυρα, το περιμένει το ιστορικό κέντρο της πόλης και το Ίδρυμα “Γιαλλινά”. Πρόκειται για 6.936.000 ευρώ· το έργο έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί σύντομα και με ποιότητα. Βεβαίως, υπήρξε προσπάθεια και από προηγούμενα χρόνια – όλοι είχαν τη θέληση να γίνει το κτίριο, αλλά δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις.»

Η πράξη, αφορά στην αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου της Πινακοθήκης, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Άγγελου Γιαλλινά, το οποίο βρίσκεται στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας, στις οδούς Λαυρεντίου Μαβίλη, Καποδιστρίου και Σερεμέτη, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Το κτίριο έχει συνολικό εμβαδόν 1.391,07 m² και είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με το ΦΕΚ 29/Δ/1996.

Ποιες εργασίες προβλέπονται

Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαιρέσεις, παρεμβάσεις αποκατάστασης, διαμόρφωση του εσωτερικού, του περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργικότητα της Πινακοθήκης, βάσει της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης.

Ισόγειο: Θα φιλοξενήσει χρήσεις εκπαιδευτικές, αναψυχής και εμπορικές όπως: – Είσοδος – Υποδοχή με πρόσβαση ΑμεΑ – Πωλητήριο – Χώρος στέγασης Κερκυραίων καλλιτεχνών – Εστιατόριο

Πρώτος όροφος: Αποκλειστικός εκθεσιακός χώρος των έργων του Άγγελου Γιαλλινά, με 586 υδατογραφίες και ελαιογραφίες σε 16 θεματικές ενότητες. Στα δύο δωμάτια της πρόσοψης θα αναπαρασταθεί η οικία Γιαλλινά (καθιστικό και ατελιέ) με αυθεντικά έπιπλα.

Δεύτερος όροφος: Θα στεγάζει πολλαπλές χρήσεις όπως: – Χώρος διαλέξεων με μεταφραστικούς θαλάμους – Χώροι για περιοδικές εκθέσεις – Χώροι υγιεινής και βοηθητικοί/αποθηκευτικοί χώροι

Υποστέγη: Θα στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος και ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους με κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για μη εκτεθειμένα έργα.

Πηγή φωτογραφίας-https://corfu.gr/erga/apokatastash-epanaxrhsh-diathrhteoy-ktirioy-pinakothhkhs-aggeloy-giallina-sthn-kerkyra/