Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία – Ρήγμα σε πλαγιά

Ο Δήμος Ήλιδας βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή φυσική καταστροφή στην περιοχή της Πηνείας, όπου οι συνεχιζόμενες και σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει αλλεπάλληλα κατολισθητικά φαινόμενα και σοβαρές καθιζήσεις.

Η Δημοτική Αρχή, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, έχει κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των κατοίκων και τη θωράκιση των πληττόμενων οικισμών.

Το μεγαλύτερο πλήγμα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «εντοπίζεται στην Τοπική Κοινότητα Μαζαρακίου, όπου ένα μεγάλο ρήγμα στην πλαγιά πάνω από το χωριό απειλεί άμεσα τον οικιστικό ιστό. Ήδη, τέσσερα σπίτια του χωριού έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα, ενώ 10 επιπλέον αξιολογούνται ως υψηλού κινδύνου. Αρχικά, οι δύο είσοδοι της Κοινότητας είχαν αποκλειστεί, ωστόσο, με ενέργειες του Δήμου και την παρέμβαση ειδικών μηχανημάτων έργου για τη διανοίχθηκαν οι δίοδοι, αποκαθιστώντας τις διελεύσεις.

Σοβαρές, ωστόσο, καθιζήσεις καταγράφονται σε πολλά σημεία της Πηνείας και κυρίως σε: Βουλιαγμένη, Απιδούλα, Σκλίβα, Σιμόπουλο και Εφύρα, ενώ στα Άγναντα το φαινόμενο απειλεί την εκκλησία και το κοιμητήριο. Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου έχουν ρίξει το βάρος και στην αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης, το οποίο υφίσταται συνεχείς βλάβες.

Κατόπιν άμεσων αιτημάτων του Δήμου Ήλιδας για επιστημονική αποτίμηση, την περιοχή επισκέφθηκαν κορυφαία κλιμάκια ειδικών, προκειμένου να γνωματεύσουν για τα αίτια και την εξέλιξη των φαινομένων».

Ο ΟΑΣΠ, με κλιμάκιο υπό τον πρόεδρο – Καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα, όπου πραγματοποίησαν μαζί με επιστημονική ομάδα αυτοψία με χρήση drone, εντοπίζοντας τρία κρίσιμα σημεία κατολίσθησης στο Μαζαράκι.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με ομάδα του Τμήματος Γεωλογίας και επικεφαλής τους καθηγητές κ.κ. Ιωάννη Κουκουβέλα και Νικόλαο Δεπούντη, όπου αξιολόγησαν τη μετατόπιση ογκολίθων και τη στατικότητα του εδάφους.

Το ΕΑΓΜΕ, με εξειδικευμένους επιστήμονες, όπου ολοκλήρωσαν τριήμερη καταγραφή σε όλη την Πηνεία και η έκθεση τους θα αποτελέσει «οδηγό» για τα απαιτούμενα τεχνικά έργα.

Στην Αθήνα ο Δήμαρχος

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Ήλιδας πραγματοποίησε εσπευσμένη επίσκεψη στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον αρμόδιο Υφυπουργό για την Κρατική Αρωγή και την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές κ. Κώστα Κατσαφάδο, στον οποίο παρέδωσε πλήρη φάκελο με τις ζημιές, ζητώντας την άμεση κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την παροχή έκτακτων χρηματοδοτήσεων.

Όπως τόνισε ο κύριος Χριστοδουλόπουλος, πάντα σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μετά τις συνεχείς ενέργειες των τελευταίων ημερών: «Οι υποδομές του Δήμου μας έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα. Η Πηνεία, πληγωμένη ήδη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2024, στερείται πλέον της φυσικής προστασίας του εδάφους, με αποτέλεσμα οι ισχυρές βροχοπτώσεις να μετατρέπουν την περιοχή σε «βομβαρδισμένο τοπίο».

Στο Μαζαράκι η κατάσταση είναι δραματική και δεν θα επιτρέψουμε να επιδεινωθεί ο κίνδυνος. Κινητοποιήσαμε αμέσως κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό για να έχουμε σαφή εικόνα και μεταφέραμε το πρόβλημα στην καρδιά της Πολιτείας. Ζητάμε από την κυβέρνηση την άμεση οικονομική και τεχνική στήριξη. Χωρίς έκτακτους πόρους για έργα θωράκισης, η επόμενη ημέρα θα είναι ακόμα δυσκολότερη για τους συνδημότες μας».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Ήλιδας