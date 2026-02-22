newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή
Ελλάδα 22 Φεβρουαρίου 2026, 12:58

Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων - Οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στις υποδομές από άκρη σε άκρη στη χώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μιλούν στο in ο επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Spotlight

«Πάνω από 10 φορές έχουν έρθει για τις κατολισθήσεις τα κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) στην Ηπειρο», λέει στο in ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης περιγράφοντας τις ασταμάτητες καταστροφές που σημειώνονται τους τελευταίους δυόμισι μήνες.

Κατολισθήσεις, καθιζήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών, δρόμοι που ανοίγουν στα δύο, πτώσεις δέντρων, πλημμυρισμένα λιμάνια- οι σοβαρές κατασροφές που προκαλούν οι διαδοχικές κακοκαιρίες τον φετινό χειμώνα αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα, με «πρωταγωνίστρια» και πιο λαβωμένη Περιφέρεια από όλες, την Ηπειρο.

Είναι χαρακτηριστική η κατολίσθηση που προκάλεσε η κακοκαιρία «Adel» στα Αγναντα Τζουμέρκων.

Σπίτια και ένα δημοτικό αναψυκτήριο έφτασαν να «κρέμονται» στο χείλος γκρεμού, με τα θεμέλια στον αέρα, ενώ το πρανές υποχώρησε σε βάθος 30 μέτρων.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο (14-15 Φεβρουαρίου), νέα σημαντικά προβλήματα έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή των Τζουμέρκων. Λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων προκλήθηκε σοβαρό πρόβλημα στη 2η Επαρχιακή Οδό, καθώς σημειώθηκε καθίζηση του δρόμου που αγγίζει τα 60 μέτρα.

Τη στιγμή της καθίζησης, μάλιστα, περνούσε από το σημείο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να προκληθεί πανικός.

«Πρόκειται για μια περιοχή που μας έδινε και στο παρελθόν προβλήματα. Τώρα όμως είναι πολλά περισσότερα» σημειώνει ο κ. Καχριμάνης.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Φεβρουαρίου σημαντική κατολίσθηση σημειώθηκε και στην Ιόνια Οδό, στο 127ο χλμ (περιοχή Συκούλας, μεταξύ Αρτας και Αμφιλοχίας), με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Το τμήμα αναμένεται να παραμείνει κλειστό για περίπου τρεις μήνες.

Οπως έλεγε πρόσφατα στο in o περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε σφοδρά την Ηλεία, «κατολισθητικά φαινόμενα και καθιζήσεις αποκόπτουν οδικά δίκτυα και απειλούν σπίτια. Τα βουνά «κατέβηκαν» προς τις γεωργικές περιοχές. Πρώτη φορά φέτος τον χειμώνα βλέπουμε τόσο μαζικές κατολισθήσεις».

Και μπορεί η Δυτική Ελλάδα να είναι αυτή η οποία σταθερά πρωταγωνιστεί στις καταστροφές από τις κακοκαιρίες, όμως η γεωγραφική διασπορά των φαινομένων είναι ευρεία: Θεσσαλόνικη, Χίος, Σάμος, Θεσσαλία στην περιοχή της Λάρισας, Αττική, Πελοπόννησος αλλά και Κρήτη, γεγονός που αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα πανελλαδικό πρόβλημα.

Τελευταία πληγείσα περιοχή η Λήμνος, όπου το πέρασμα της κακοκαιρίας την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου προκάλεσε στο νησί πολλές και εκτεταμένες ζημιές.

Η ευπαθής Δυτική Ελλάδα

Βέβαια, στη Δυτική Ελλάδα βρέχει διαρκώς επί δυόμισι μήνες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην εν λόγω περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 2.000 χιλιοστά νερού από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο.

Μιλώντας στο in o Μιχάλης Διακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικών Καταστροφών ΕΚΠΑ εξηγεί την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε αυτή τη μεριά της Ελλάδας τον φετινό χειμώνα: «Ο πάρα πολύ μεγάλος όγκος βρόχινου νερού δρα πια σωρευτικά. Στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει έντονη μορφολογία και έντονη γεωδυναμική δραστηριότητα. Η τεράστια ποσότητα νερού προκαλεί μετακινήσεις εδαφικών μαζών, κατολισθήσεις, διάβρωση και διαδοχικές αστοχίες με κύριο χαρακτηριστικό τη διάβρωση του εδάφους και τις κατολισθήσεις. Εχουμε καθιζήσεις και κάτω από την άσφαλτο, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να ανοίγουν στα δύο».

Οσον αφορά την έντονη «συμπεριφορά» του εδάφους, ο Καθηγητής Φυσικών Καταστροφών ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, σημείωσε πρόσφατα πως οι έντονες βροχοπτώσεις εισχώρησαν στο υπέδαφος και συνδυάστηκαν αρνητικά με ασταθείς γεωλογικούς σχηματισμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η απότομη γεωλογική έξαρση έρχεται ως συνέχεια μιας παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας, η οποία προετοίμασε το έδαφος για την τρέχουσα αποσταθεροποίηση. Τα εδάφη ήταν ακόρεστα για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο ξαφνικός εμποτισμός τους με τεράστιες ποσότητες νερού άλλαξε βίαια τις εσωτερικές πιέσεις των πετρωμάτων.

«Το έδαφος στην Ηπειρο είναι δύσκολο, πολύ ασταθές, το τρώει εύκολα το νερό» προσθέτει με τη σειρά του ο κ. Καχριμάνης.

Οπως εξηγεί ο κ. Διακάκης, στη ραχοκοκκαλιά της Ηπείρου, δηλαδή την Πίνδο, παρατηρούνται πολλά κατολισθητικά φαινόμενα εκεί όπου υπάρχουν απότομα πρανή .«Στη Θεσσαλία που είναι Κάμπος έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στη Δυτική Ελλάδα κατολισθητικά» αποσαφηνίζει ο κ. Διακάκης.

Γιατί «λυγίζουν» οι υποδομές

Κατά πόσον αντέχουν όμως οι υποδομές στη χώρα μας αυτά τα φαινόμενα;  Σύμφωνα με τον κ. Διακάκη, οι έντονες, ακραίες βροχοπτώσεις καταδεικνύουν τον προβληματικό σχεδιασμό των υποδομών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής.

Οπως εξηγεί ο καθηγητής: «Αστοχίες είχαμε και στο παρελθόν. Εχουμε ξαναδεί κατολισθήσεις κατά τη διάρκεια χειμερινών μηνών. Ο σχεδιασμός των υποδομών στη χώρα μας ακολουθεί κάποια στατιστικά και κάποιες παραδοχές και προδιαγραφές οι οποίες ήταν αποδεκτές στο παρελθόν. Λόγω κλιματικής αλλαγής αυτές οι αστοχίες εμφανίζονται πολύ πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν. Ο σχεδιασμός των έργων υποδομής πραγματοποιείται σε κάθε εποχή με ιστορικά κλιματικά δεδομένα και αναλύσεις βροχοπτώσεων προηγούμενων ετών. Τα στατιστικά στοιχεία βάσει των οποίων χτίστηκε μια γέφυρα το 1970 ή το 1980 δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά και πολύ περισσότερο με αυτά του μέλλοντος. Το αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο μέρος των υποδομών στη χώρα μας να είναι γηρασμένες και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα σημερινά φαινόμενα».

Το παράδειγμα του στενού αγωγού που καταλήγει στην παραλία της Αγιάς στη Λάρισα, ο οποίος κατασκευάστηκε με κακό τρόπο το 2010 και ευθύνεται σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, για τα σταθερά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή σε κάθε έντονη βροχόπτωση, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των αντοχών των έργων υποδομής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Διακάκη, σε πολλές από αυτές τις υποδομές δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. «Αν κάτω από μία γέφυρα έχεις μικρή διατομή, όσο καλά συντηρημένη και να είναι η γέφυρα δεν θα μπορεί να «διαχειριστεί» ένα φαινόμενο. Δεν χρειάζεται καν το φαινόμενο να είναι ακραίο. Οι υποδομές δοκιμάζονται και στα έντονα ή με μεγάλη διάρκεια φαινόμενα όπως συμβαίνει φέτος».

Ο κ. Διακάκης δίνει και το παράδειγμα της Ιονίας Οδού, μιας σχετικά νέας υποδομής, η οποία επίσης δέχθηκε πλήγμα λόγω των σοβαρών κατολισθήσεων που προκάλεσε μια από τις πολλές κακοκαιρίες που έχουν πλήξει φέτος τη χώρα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η ολοένα αυξανόμενη παρουσία της κλιματικής αλλαγής θέτει ένα δίλημμα για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται πια τα έργα υποδομών.

«Δεν είχε πάντως κάποιο πρόβλημα η Ιόνια Οδός. Ο μηχανικός του έργου έπραξε τα προβλεπόμενα. Δεν γίνεται να ισοπεδώσεις όλο το βουνό για να μην έρθεις αντιμέτωπος με κατολισθήσεις. Δεν είναι λογικό να κάνεις φαραωνικά έργα για να μην έχεις τέτοια προβλήματα. Πάντα στις προδιαγραφές που θέτουμε για ένα έργο, παίρνουμε ένα ρίσκο. Αυτό το παράθυρο ρίσκου σήμερα, έχει μεγαλώσει αισθητά. Η πιθανότητα αστοχίας του 1% έχει ανέβει σήμερα στο 2% και 3% λόγω της κλιματικής αλλαγής».

Ομως, κατά τον κ. Διακάκη, η ισορροπία ανάμεσα στα χρήματα που προορίζονται για να σχεδιαστεί ή αντικατασταθεί ένα νέροέργο και στις νέες προδιαγραφές που θέτει η κλιματική αλλαγή, είναι ευαίσθητη.

Η υποδομή που εμφανίζει αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι κατά τον ίδιο η οδοποιία. «Ενα μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου έχει δημιουργηθεί με τις προδιαγραφές που είχαμε όλοι συμφωνήσει ότι είναι οι σωστές, στο παρελθόν. Αυτές οι παραδοχές δεν ισχύουν πια».

Τα χειροπιαστά αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης προκαλούν σκεπτικισμό ως προς το πώς πρέπει να είναι τα σύγχρονα έργα υποδομής. «Τα φαραωνικά έργα δεν είναι η λύση» σημειώνει ο κ. Διακάκης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον καθηγητή, η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στην ανανέωση των υποδομών της. «Πολλά έργα χρειάζονται συντήρηση, υποστήριξη, φρεσκάρισμα ή και ολική αντικατάσταση. Οδικό δίκτυο, αποχέτευση, ύδρευση για να μιλήσω για τα πιο πρoφανή, έχουν σχεδιαστεί με παλιές προδιαγραφές».

«Οπου μπορούν να διορθωθούν οι πολλές ζημιές  στην Περιφέρεια μας με νέες προδιαγραφές, αυτό θα πράξουμε» λέει με τη σειρά του ο κ. Καχριμάνης αναφερόμενος στον νόμο 4495 του 2017 (ΦΕΚ 167Α/2017) για τον σχεδιασμό των υποδομών στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης.

Το εν λόγω πλαίσιο για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, έφερε διορθώσεις και επικαιροποιήσεις στις τεχνικές οδηγίες, ενώ προβλέπει την ενσωμάτωση μέτρων ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα στα μεγάλα οδικά και λιμενικά εργα.

Φυσικά, το μεγάλο ερώτημα είναι: πόσα είναι τα έργα υποδομών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μετά το 2017; «Μάλλον λίγα» είναι η απάντηση σε σχέση με αυτά που συγκροτούν το σημερινό προφίλ υποδομών της Ελλάδας.

Οι πλημμύρες στα λιμάνια σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή

Εκτεταμένα είναι όμως φέτος τα πλημμυρικά φαινόμενα και στα λιμάνια νησιών και παραθαλάσσιων περιοχών (Χίος, Σάμος, Σέριφος, Πάτμος, Κατάκολο κ.τ.λ)

Οπως σημειώνει ο Σταύρος Ντάφης, φυσικός- μετεωρολόγος, μέλος της μονάδας ΜΕΤΕΟ, στο άρθρο που έγραψε στο climatebook:

«H κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί άμεσα ένα επεισόδιο υψηλής στάθμης της θάλασσας. Ομως έχει ήδη ανεβάσει τη μέση στάθμη της κατά περίπου +10–15 cm σε σχέση με τις αρχές του 20ού αιώνα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου — αύξηση που οφείλεται σε θερμική διαστολή των ωκεανών και την τήξη παγετώνων. Αυτά τα επιπλέον εκατοστά, όταν προστίθενται σε ένα ακραίο καιρικό γεγονός με χαμηλή πίεση και ισχυρούς ανέμους, αυξάνουν την πιθανότητα και την έκταση της υπερχείλισης. Οσον αφορά την Ελλάδα, στην περίπτωση που το 2100 έχουμε μια υπερθέρμανση 3 °C, εκτιμάται ότι η άνοδος της στάθμης θα κυμανθεί στα 50-70 cm. Το συμπέρασμα είναι ότι το φαινόμενο στα μέσα Φεβρουαρίου 2026 ήταν συνδυασμός γνωστών φυσικών διεργασιών. Οσο όμως η μέση στάθμη της θάλασσας συνεχίζει να ανεβαίνει, τέτοια επεισόδια θα γίνονται πιο συχνά, πιο εκτεταμένα και πιο επιζήμια στο μέλλον».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Stream newspaper
Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»
Ελλάδα 22.02.26

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Σε ηλικία 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είδε με τα ίδια του τα μάτια την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Ελλάδα 22.02.26

Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες

Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, η δήμαρχος του νησιού Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Θεσσαλονίκη 22.02.26

Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής
Ελλάδα 22.02.26

Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών προκαλούν αντιδράσεις αφού πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Ξέφρενο γλέντι 22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ελλάδα 22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
Στην Κρήτη 22.02.26

Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Ελλάδα 22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
Στην Κυψέλη 22.02.26

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
Πάτρα: Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα
Τροχαίο 22.02.26

Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα

Από το τροχαίο στην Πάτρα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται

Σύνταξη
Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία
Ελλάδα 22.02.26

Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών στη στρατιωτική θητεία αποτελεί η βασική εκπαίδευση που πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή – Συννεφιασμένη αναμένεται η Καθαρά Δευτέρα
Καιρός 22.02.26

Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή - Συννεφιασμένη η Καθαρά Δευτέρα σε αρκετές περιοχές

Αυξημένες νεφώσεις την Καθαρά Δευτέρα στην Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα βόρεια ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη
La Liga 22.02.26

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη

LIVE: Χετάφε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Σεβίλλη για την 25η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Σοκ στη Νέα Υόρκη: Knicks και Rangers στο κατώφλι της ανεξαρτησίας
Μπάσκετ 22.02.26

Σοκ στη Νέα Υόρκη: Knicks και Rangers στο κατώφλι της ανεξαρτησίας

Το διοικητικό συμβούλιο της Madison Square Garden Sports εξετάζει την πιθανότητα δημιουργίας ενός spin-off που θα μετατρέψει τις δύο θρυλικές ομάδες σε ξεχωριστές και αυτοτελείς δημόσιες εταιρείες

Γεώργιος Μαζιάς
Ιράν: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του – Τι λένε οι NYT
New York Times 22.02.26

Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του

Επικαλούμενοι ιρανούς αξιωματούχους οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει δώσει οδηγίες για αντικαταστάτες σε κρίσιμες κρατικές θέσεις σε περίπτωση δολοφονίας του

Σύνταξη
Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία
Τρίχες 22.02.26

Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία

«Το νέο της χτένισμα ήταν πολύ αποκαλυπτικό: για πρώτη φορά από τη σύλληψη της Μάξγουελ το 2020, το κομψό της κούρεμα pixie είχε επιστρέψει» παρατηρεί η Chantal Fernandez στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση – Σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 22.02.26

Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν - Εξετάζεται σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ

Η αβεβαιότητα για την έκταση της πολεμικής επιχείρησης και για τους επιδιωκόμενους στόχους της συνεχίζει να κυριαρχεί στους συμβούλους του Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»
Ελλάδα 22.02.26

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Σε ηλικία 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είδε με τα ίδια του τα μάτια την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Ελλάδα 22.02.26

Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες

Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, η δήμαρχος του νησιού Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Σύνταξη
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
Culture Live 22.02.26

Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Θεσσαλονίκη 22.02.26

Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Κόσμος 22.02.26

Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής
Ελλάδα 22.02.26

Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών προκαλούν αντιδράσεις αφού πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Mail on Sunday 22.02.26

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Ξέφρενο γλέντι 22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ελλάδα 22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο