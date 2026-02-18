Η πρόσφατη κακοκαιρία δεν άφησε αλώβητο το χωριό Μαζαράκι στην Ηλεία με το φαινόμενο των κατολισθήσεων να παρουσιάζει έντονη και επικίνδυνη δυναμική.

Η κακοκαιρία που έπληξε το χωριό της Ηλείας προκάλεσε κατολισθήσεις και καθιζήσεις

Σήμερα, σημειώθηκε νέα μεγάλη κατολίσθηση εντός του οικισμού και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο. Το φαινόμενο εξελίσσεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, απειλώντας κατοικίες και δημιουργώντας κλίμα ανασφάλειας στους κατοίκους.

«Κινδυνεύουν άμεσα αρκετά σπίτια»

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ilialive.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την Πηνεία, Κώστας Αναγνωστόπουλος, «Κινδυνεύουν άμεσα αρκετά σπίτια μετά τη νέα κατολίσθηση», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Μηχανήματα έργου επιχειρούν καταφέρνοντας να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στον δρόμο που έκλεισε χθες λόγω κατολίσθησης.

«Καταβάλλεται αγώνας δρόμου για να ανοιχτούν επίσης προσωρινοί παράδρομοι και κοινοτικές οδοί, προκειμένου να διασφαλιστεί στοιχειώδης πρόσβαση, ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους που πρέπει να προσεγγίσουν τους στάβλους και τα ζώα τους. Η αγωνία είναι έντονη, καθώς κάθε καθυστέρηση ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική κτηνοτροφική δραστηριότητα» επισημαίνει ο αντιδήμαρχος.

Από ψηλά φαίνονται οι ρηγματώσεις δίπλα στα σπίτια που μαρτυρούν την κίνηση των εδαφών στην πλαγιά που είναι χτισμένο το Μαζαράκι.

Χωριά χωρίς νερό

Παράλληλα, συνεργεία του δήμου επιχειρούν διαδοχικά για την αποκατάσταση της υδροδότησης, εφαρμόζοντας προσωρινές λύσεις με εξωτερικούς αγωγούς, ώστε να επαναφέρουν στοιχειωδώς την παροχή νερού στα πληγέντα χωριά του Δήμου Ήλιδας.