Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού

Η σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε χθες τη Λήμνο. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, τα ρέματα υπερχείλισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και φερτά υλικά ξεβράστηκαν παντού.

Το in, επικοινώνησε με τη Δήμαρχο Λήμνου, Ελεωνόρα Γεώργα, η οποία ευρισκόμενη από την πρώτη στιγμή στο πεδίο ανέφερε:

«Έχουμε φοβερές ζημιές, τι να σας πρώτο πω, είμαι και στο πεδίο τώρα. Πλημμύρες μέσα στον οικισμό της Μύρινας, σε σπίτια και καταστήματα. Έχει ανεβεί η στάθμη σε όλα τα γεφύρια και στην περιοχή του αεροδρομίου. Έχει σπάσει η γέφυρα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Κάσπακα, με υποχώρηση οδοστρώματος, έχουν φύγει παιδικές χαρές από τη θέση τους. Δεν έχουμε κάνει εκτίμηση, το φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Σε κάποιες περιοχές του νησιού εξακολουθεί η βροχόπτωση, σε άλλες σταμάτησε. Από το πρωί με δικό μας αίτημα του Δήμου Λήμνου, στάλθηκε 112, ώστε να αποφευχθούν μετακινήσεις για να μην επιβαρυνθεί η κατάσταση. Για να μην μετακινηθεί ο κόσμος από τα ανατολικά προς τα δυτικά γιατί την επίμαχη χρονική στιγμή, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Μιλάμε με την γενική προστασία και τον γενικό γραμματέα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, για να έρθει κλιμάκιο από Κρήτη. Δίνουμε οδηγίες συνέχεια στον κόσμο για το τι πρέπει να κάνει για να πάμε σε επίδομα οικοσκευών κλπ. Και επιχειρήσεις έχουν πάθει ζημιές και σπίτια, δεν έχουμε κίνδυνο ζωής ευτυχώς. Πεσμένα αγροτικά οδικά δίκτυα, να μην μπορούνε να πάνε στις μάντρες τους, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κλπ. Έχουμε τεράστια προβλήματα για άλλη μία φορά. Είμαστε συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.»

Το in επικοινώνησε και με τον κο Δημήτρη Αχιλλαδέλη, πρόεδρος Ερυθρού Σταυρού Λήμνου:

«Έπεφτε βροχή συνέχεια, τα χώματα είναι κορεσμένα από το προηγούμενο χρονικό διάστημα που έκανε ποτιστικές βροχές. Και τα νερά αυτά καταλήγουν σε κάποια ρέματα τα οποία στενεύουν σε κάποια σημεία. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το πρόβλημα στη Μύρινα. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στον Κοντιά, στον Χανδριά ένα άλλο ρέμα, το οποίο δεν έχει καθαριστεί σωστά.»

Με το φαινόμενο σήμερα να έχει υποχωρήσει σταδιακά, συνεργεία του δήμου βρίσκονται στα πληγέντα σημεία για την άντληση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων.