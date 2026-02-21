Τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, τις καταπτώσεις και τις διαρκείς κατολισθήσεις λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη Δυτική Ελλάδα, σχολίασε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

«Δεν θα πρέπει να έχουμε αυταπάτες, οι έντονες βροχές δεν λύνουν το πρόβλημα της λειψυδρίας μακροπρόθεσμα»

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, τα φαινόμενα είναι εκτεταμένα κυρίως λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων και της ραγδαιότητας της βροχής που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

«Η κατάσταση σε όλη τη Δυτική Πελοπόννησο είναι δύσκολη, γιατί έχουν σημειωθεί εκατοντάδες κατολισθητικά φαινόμενα με διάφορες μορφές. Κανονικές κατολισθήσεις, καταπτώσεις, καταρρεύσεις, ροές κορημάτων, λασποροές», σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Και πρόσθεσε: «Ανάλογα το γεωλογικό πλαίσιο στο οποίο εκδηλώθηκε το κάθε φαινόμενο, έχουμε και διαφορετικό τύπο κατολίσθησης. Είναι εκτεταμένα τα φαινόμενα και στον νομό και στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας, Καλαμάτας, Τρίπολης, Αχαΐας, και βέβαια και στην Αιτωλοακαρνανία και στην Άρτα».

«Τα δύσκολα της λειψυδρίας είναι μπροστά μας»

Ερωτηθείς αν, τουλάχιστον, ο όγκος νερού που έχει πέσει τις τελευταίες εβδομάδες περιορίζει την απειλή της λειψυδρίας, ο καθηγητής υπογράμμισε ότι, παρά τις φετινές βροχοπτώσεις και τη μερική πλήρωση των ταμιευτήρων, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

«Έχουμε νερό για 200 επιπλέον μέρες, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζει», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για «σωστή διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων».

«Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, γιατί είχαμε όλες αυτές τις βροχοπτώσεις. Πρέπει πάντα να διαχειριζόμαστε το νερό σωστά, να υπάρχουν οι απαραίτητες καμπάνιες προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση και βέβαια να υπάρχουν όλα τα μέτρα τα υπόλοιπα. Ειδικά η κατανάλωση νερού σε αγροτικές περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Βοιωτία, εκεί θα πρέπει να γίνουν άλματα προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον φαινόμενα» δήλωσε.

Για τον κ. Λέκκα, «δεν θα πρέπει να έχουμε αυταπάτες, αυτές οι έντονες βροχές ναι μεν βοήθησαν, αλλά δεν λύνουν σε καμία περίπτωση το πρόβλημα της λειψυδρίας μακροπρόθεσμα».

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο φαινόμενο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε παράκτιες περιοχές και λιμάνια, κυρίως σε κλειστούς κόλπους με νοτιοδυτικό προσανατολισμό. Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, πρόκειται για παροδικό φαινόμενο που συνδέεται με τους παρατεταμένους νοτιοδυτικούς ανέμους.

«Μαζί με όλα τα άλλα φαινόμενα, δηλαδή τις έντονες βροχοπτώσεις, τους νότιους-δυτικούς ανέμους και τα φαινόμενα που εκδηλώνονται στον χερσαίο χώρο, έχουμε και αυτά τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται στον θαλάσσιο χώρο. Γιατί; Γιατί έχουμε μία παρατεταμένη διαδικασία νότιων-δυτικών ανέμων που συσσωρεύονται τα ύδατα, τα θαλάσσια ύδατα, σε ορισμένα σημεία. Κυρίως μέσα σε κλειστούς κόλπους, εκεί που ουσιαστικά υπάρχουν συνθήκες οι ευνοϊκές» σημείωσε.

Αυτό γιατί οι κλειστοί κόλποι, τα λιμάνια, έχουν προσανατολισμό συνολικά κυρίως προς τα νοτιοδυτικά. «Είναι φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, και συνδέονται άμεσα με τις μετεωρολογικές συνθήκες που υπάρχουν αυτή την εποχή», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ερωτηθείς αν το φαινόμενο συνεχιστεί, απάντησε ότι πρόκειται για κάτι παροδικό. Όπως είπε, δεν είναι παλίρροια, ούτε άμπωτις, γιατί αμφότερα τα δύο φαινόμενα ουσιαστικά οφείλονται σε διαπλανητικά συστήματα και κυρίως στη θέση της Σελήνης ως προς τη Γη.

«Εδώ έχουμε να κάνουμε με καθαρά φαινόμενα τα οποία δρομολογούνται στην ατμόσφαιρα, από τους έντονους και παρατεταμένους ανέμους που υπάρχουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα» συνέχισε ο κ. Λέκκας τονίζοντας παράλληλα ότι «είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε».

Ακολούθως εξήγησε: «Φέτος είχαμε τελείως διαφορετικό καιρό από ό,τι τα περασμένα χρόνια. Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις, πολύ έντονους ανέμους, κατολισθητικά φαινόμενα, άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα κυρίως στις περιοχές που εκδηλώνονται τα κατολισθητικά φαινόμενα, στα Ιόνια νησιά, παραδείγματος χάρη. Εκεί έχουμε να κάνουμε με εκτεταμένες ζημιές τόσο μέσα σε οικιστικούς χώρους όσο και σε οδικούς άξονες αλλά και σε άλλες περιοχές».

Τα κατολισθητικά φαινόμενα δεν εκδηλώνονται κατά μόνας, πρόσθεσε ο κ. Λέκκας, αλλά υπάρχουν διάφορα αίτια, όπως είναι οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η φύση των πετρωμάτων και των γεωλογικών σχηματισμών, το επιφανειακό και το υπόγειο νερό. Βέβαια η αφορμή για να εκδηλωθεί η κατολίσθηση είναι διαφορετική κάθε φορά. Μπορεί να είναι μία σεισμική δόνηση ή έντονες και ραγδαίες βροχοπτώσεις.

Ο παράγοντας της κλιματικής κρίσης

Ο κ. Λέκκας ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η πρόσφατη άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν πρέπει να συγχέεται με τη μακροπρόθεσμη άνοδο που συνδέεται με την κλιματική κρίση.

«Η συνολική άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία οφείλεται στην κλιματική κρίση και στη θέρμανση του πλανήτη και στο λιώσιμο των πάγων, είναι της τάξεως των μερικών εκατοστών μέσα στα επόμενα 50 χρόνια» σημείωσε. Αυτό που παρατηρούμε τώρα δεν έχει να κάνει με την κλιματική κρίση και την άνοδο της στάθμης εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Έχει να κάνει καθαρά με τη διεύθυνση των ανέμων, με τις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

Όπως είπε, πρόκειται για τελείως διαφορετικά φαινόμενα: «Εδώ έχουμε μία μεγάλη άνοδο της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας των παραγόντων που προανέφερα, άνοδος η οποία μπορεί να φτάσει και το μισό και το ένα μέτρο, γι’ αυτό βλέπουμε και πλημμυρισμένα τα λιμάνια και τους παράκτιους χώρους».