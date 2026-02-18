newspaper
18.02.2026 | 09:10
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
Λέκκας: Φέτος καταγράφηκαν 40% με 60% περισσότερες κατολισθήσεις σε σχέση με πέρσι
Ελλάδα 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:15

Λέκκας: Φέτος καταγράφηκαν 40% με 60% περισσότερες κατολισθήσεις σε σχέση με πέρσι

Ο Ευθύμης Λέκκας μίλησε για τα φαινόμενα κατολισθήσεων που ήταν ιδιαίτερα έντονα φέτος και για τη δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων

Στα έντονα φαινόμενα διάβρωσης που καταγράφονται με μεγάλη συχνότητα το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της χώρας αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

«Οι κατολισθήσεις με τη γενική έννοια του όρου, γιατί περιλαμβάνουν καταπτώσεις, καταρρεύσεις, περιστροφικές κατολισθήσεις, ροή εδαφών, λασπορροή και άλλα φαινόμενα, είναι φαινόμενα τα οποία διαμόρφωσαν ουσιαστικά την επιφάνεια του πλανήτη μαζί με τους σεισμούς, μαζί με τις διαβρώσεις, μαζί με τις αποθέσεις κτλ.

Δηλαδή, είναι στενά συνυφασμένα με την εξέλιξη του πλανήτη όλα αυτά τα φαινόμενα», είπε αρχικά μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και πρόσθεσε:

«Λοιπόν, μέσα από αυτή την γωνία αντίληψης τα φαινόμενα αυτά συνέβαιναν και θα συμβαίνουν. Τώρα όμως πρέπει να δούμε το αίτιο, γιατί φέτος έχουμε περίπου 40% με 60% πιο πολλά φαινόμενα απ’ ότι ήταν πέρυσι, φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά δρομολογήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Εκεί είναι η όλη διαδικασία. Τα αίτια υπήρχαν και τα αίτια είναι η γεωλογική δομή, είναι η φύση των πετρωμάτων».

Ερωτηθείς σχετικά, σημείωσε ότι μπορούσαν να προβλεφθούν αλλά όταν είναι εκτεταμένα τα φαινόμενα, είναι πολύ δύσκολο να αναληφθεί δράση παντού.

Θα εκδηλώνονται νέα φαινόμενα

Ως προς το αν μπορεί στο μέλλον να υπάρξουν αντίστοιχα συμβάντα, δήλωσε «σίγουρα, γιατί δεν είναι μόνο τα φαινόμενα τα οποία έχουν εκδηλωθεί. Είναι και τα φαινόμενα τα οποία ουσιαστικά είναι έτοιμα να εκδηλωθούν. Δηλαδή είναι πολύ ώριμες οι συνθήκες έτσι ώστε να εκδηλωθούν αυτά τα φαινόμενα, καινούργια φαινόμενα».

Μάλιστα, σημείωσε ότι είναι πολλές οι περιοχές υψηλού κινδύνου. «Είναι εκτεταμένες περιοχές και τις ξέρουμε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι επιδεκτικές στις κατολισθήσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα γιατί παρά το γεγονός ότι είναι εντοπισμένες περιοχές, μεγάλες περιοχές, δεν μπορούμε να επέμβουμε σημειακά. (…)

Όταν είμαστε σίγουροι ή με πολύ μεγάλη πιθανότητα ότι θα εκδηλωθεί μια κατολίσθηση, το κάνουμε και έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά τις περισσότερες φορές δεν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει μια κατολίσθηση.

Δεν μπορούμε να εκκενώνουμε προληπτικά

Και καταλαβαίνετε ότι αν αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάριν έχουμε 100 χωριά στην Ελλάδα τα οποία κινδυνεύουν από κατολισθήσεις, καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να εκκενώσουμε 100 χωριά.

Είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε πολλές φορές όχι μόνο στις κατολισθήσεις, αλλά πέρυσι τέτοιο καιρό, στην ηφαιστειακή έκρηξη στη Σαντορίνη ή σε μεγάλους σεισμούς ή σε πλημμύρες, δηλαδή όλος ο θεσσαλικός κάμπος είναι ένα πλημμυρικό πεδίο. Δεν μπορούμε να εκκενώσουμε όλον τον θεσσαλικό κάμπο. Πρέπει να έχουμε ατράνταχτα δεδομένα επιστημονικά και τεχνικά και να πούμε εδώ οπωσδήποτε θα γίνει ένα πλημμυρικό φαινόμενο μία μέρα, δύο μέρες για να κάνουμε την εκκένωση. (…)

Αυτές οι περιοχές που είναι στο κόκκινο είναι περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί ξανά πάλι κατολισθητικά φαινόμενα και καταστροφές. Σε αυτές τις περιοχές έχει ληφθεί ειδική μέριμνα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορούμε να προκαλέσουμε μία τεράστια κοινωνική αναστάτωση για εικασίες, έστω και αν αυτές οι εικασίες στηρίζονται σε κάποια τεκμήρια επιστημονικά για εκκενώνουμε με το παραμικρό ή εν πάση περιπτώσει χωρίς να υπάρχει σημαντικός λόγος, περιοχές» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας.

Φυσικά φαινόμενα και ανθρώπινη παρέμβαση

Σχετικά με την κατολίσθηση που είχαμε στην Ιόνια Οδό, ανέφερε τα εξής:

«Εκεί είναι μία άλλη κατάσταση, στην οποία, υπεισέρχεται και η ανθρώπινη παρέμβαση εκεί πέρα. Δηλαδή είναι και ανθρωπογενές το αίτιο, με την έννοια ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τεχνικό έργο, το οποίο ναι μεν πήρε τα απαιτούμενα μέτρα κατά την κατασκευή του, αλλά τελικά έχουμε να κάνουμε με μία διαδικασία η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έγιναν επαρκώς οι μελέτες ή εν πάση περιπτώσει είχαμε πρόβλημα στις μελέτες.

Εκεί είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Αλλά υπήρχαν και σε άλλες περιοχές όπου έχουμε να κάνουμε με φυσικό φαινόμενο, το οποίο ως ένα βαθμό εμπεριέχει και την ανθρώπινη παρέμβαση».

