Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν την Κεντρική Μακεδονία, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η πυροσβεστική δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης (17.02.2026) τουλάχιστον 30 κλήσεις για πτώσεις δέντρων αλλά και για απομάκρυνση αντικειμένων που μπλόκαραν στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Στην οδό Καλού, μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε 2 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, από την άλλη, κάδος σκουπιδιών «προσγειώθηκε» πάνω σε αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές. Οι άνεμοι ωστόσο «χτύπησαν» και άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στην οδό Μοναστηρίου έκλεισε για λίγο η αριστερή λωρίδα καθώς ένας κάδος είχε μετακινηθεί από τους ισχυρούς βοριάδες μέσα στο δρόμο. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να τον απομακρύνει.

Λόγω των ανέμων, η θάλασσα στους Νέους Επιβάτες και στην Αγία Τριάδα βγήκε κυριολεκτικά στο οδόστρωμα, με το νερό να καλύπτει τον παραλιακό δρόμο.

Προβλήματα υπήρξαν επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία καθώς ακυρώθηκαν, για λόγους ασφαλείας, οι βραδινές πτήσεις αφού οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεπαν στα αεροπλάνα να προσεγγίσουν με ασφάλεια τη Θεσσαλονίκη.

Κινδύνεψαν να σπάσουν τα αναχώματα του Στρυμώνα στις Σέρρες

Συναγερμός σήμανε στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όταν κινδύνεψαν να σπάσουν τα αναχώματα του ποταμού Στρυμώνα στην περιοχή Αχινού-Ιβήρων.

Από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις μεγάλος όγκος νερού από τα κανάλια που καταλήγουν στον Στρυμώνα, άνοιξαν τα αναχώματα με κίνδυνο να σπάσουν και να πλημμυρίσει όλη η περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνδρες της πολιτικής προστασίας Σερρών με μηχανήματα έργου μετά από ολονύχτια προσπάθεια, κατάφεραν να ενισχύσουν τα αναχώματα, να συγκρατήσουν τα νερά του ποταμού και να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμύρας.

Διακοπές ηλεκτροδότησης και άνεμοι 110 χλμ/ώρα

Με ριπές ανέμων 110 χιλιομέτρων την ώρα, η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά στη Λάκκα στους Παξούς, ενώ στην Κέρκυρα όπου ήδη είναι τεράστιες οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο, πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Στις περιοχές των Γουβιών, της Αγίας Αικατερίνης και στον οδικό άξονα από τον Άγιο Νικόλαο προς το Σκριπερό, οι πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περιοχές χωρίς ρεύμα. Στην Κασσιόπη, επίσης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση καθώς κυπαρίσσι έπεσε πάνω σε καλώδια του δικτύου μέσης τάσης.

Κατολισθήσεις στην Πελοπόννησο

Στην τοπική κοινότητα Μαζαράκι Πηνείας στην ορεινή ζώνη του δήμου Ήλιδας, οι περίπου 150 κάτοικοι αποκλείστηκαν καθώς κατολίσθηση έκλεισε από χώματα και βράχια και τις δύο εισόδους του χωριού. Συνεργείο ολοκλήρωσε τις εργασίες ενός πρόχειρου ανοίγματος της μιας εισόδου μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Στην Αλαγονία του Δήμου Καλαμάτας οι οικισμοί του Μαχαλά και της Πάνω Μεριάς εκκενώθηκαν, ενώ εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο, σε όλους τους δρόμους που συνδέουν τα χωριά του Ταϋγέτου.

Οι περιοχές που είναι τα σπίτια είναι κόκκινες περιοχές από το ΙΓΜΕ καθώς υπάρχει φαινόμενο κατολισθήσεων και καθιζήσεων.

Στο Κατάκολο βράχος 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό συγκρατείται από συρματόσχοινα προκειμένου να μην κατρακυλήσει στην πλαγιά και να φτάσει μέχρι την προκυμαία. Κάτω από τον βράχο υπάρχουν περίπου 10 σπίτια τα οποία εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ και ο κεντρικός δρόμος για το λιμεναρχείο παραμένει κλειστός.