Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Κακοκαιρία: Θυελλώδεις άνεμοι σε Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα – Κατολισθήσεις στην Πελοπόννησο
Ελλάδα 18 Φεβρουαρίου 2026, 08:45

Κακοκαιρία: Θυελλώδεις άνεμοι σε Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα – Κατολισθήσεις στην Πελοπόννησο

Δεκάδες πτώσεις δέντρων από τους θυελλώδεις ανέμους – Ακυρώθηκαν πτήσεις στο «Μακεδονία»

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν την Κεντρική Μακεδονία, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η πυροσβεστική δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης (17.02.2026) τουλάχιστον 30 κλήσεις για πτώσεις δέντρων αλλά και για απομάκρυνση αντικειμένων που μπλόκαραν στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Προβλήματα υπήρξαν και στο αεροδρόμιο Μακεδονία καθώς ακυρώθηκαν, για λόγους ασφαλείας, οι βραδινές πτήσεις λόγω θυελλωδών ανέμων

Στην οδό Καλού, μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε 2 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, από την άλλη, κάδος σκουπιδιών «προσγειώθηκε» πάνω σε αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές. Οι άνεμοι ωστόσο «χτύπησαν» και άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στην οδό Μοναστηρίου έκλεισε για λίγο η αριστερή λωρίδα καθώς ένας κάδος είχε μετακινηθεί από τους ισχυρούς βοριάδες μέσα στο δρόμο. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να τον απομακρύνει.

Λόγω των ανέμων, η θάλασσα στους Νέους Επιβάτες και στην Αγία Τριάδα βγήκε κυριολεκτικά στο οδόστρωμα, με το νερό να καλύπτει τον παραλιακό δρόμο.

Προβλήματα υπήρξαν επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία καθώς ακυρώθηκαν, για λόγους ασφαλείας, οι βραδινές πτήσεις αφού οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεπαν στα αεροπλάνα να προσεγγίσουν με ασφάλεια τη Θεσσαλονίκη.

YouTube thumbnail

Κινδύνεψαν να σπάσουν τα αναχώματα του Στρυμώνα στις Σέρρες

Συναγερμός σήμανε στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όταν κινδύνεψαν να σπάσουν τα αναχώματα του ποταμού Στρυμώνα στην περιοχή Αχινού-Ιβήρων.

Από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις μεγάλος όγκος νερού από τα κανάλια που καταλήγουν στον Στρυμώνα, άνοιξαν τα αναχώματα με κίνδυνο να σπάσουν και να πλημμυρίσει όλη η περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άνδρες της πολιτικής προστασίας Σερρών με μηχανήματα έργου μετά από ολονύχτια προσπάθεια, κατάφεραν να ενισχύσουν τα αναχώματα, να συγκρατήσουν τα νερά του ποταμού και να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμύρας.

Διακοπές ηλεκτροδότησης και άνεμοι 110 χλμ/ώρα

Με ριπές ανέμων 110 χιλιομέτρων την ώρα, η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά στη Λάκκα στους Παξούς, ενώ στην Κέρκυρα όπου ήδη είναι τεράστιες οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο, πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σημειώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Στις περιοχές των Γουβιών, της Αγίας Αικατερίνης και στον οδικό άξονα από τον Άγιο Νικόλαο προς το Σκριπερό, οι πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περιοχές χωρίς ρεύμα. Στην Κασσιόπη, επίσης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση καθώς κυπαρίσσι έπεσε πάνω σε καλώδια του δικτύου μέσης τάσης.

Κατολισθήσεις στην Πελοπόννησο

Στην τοπική κοινότητα Μαζαράκι Πηνείας στην ορεινή ζώνη του δήμου Ήλιδας, οι περίπου 150 κάτοικοι αποκλείστηκαν καθώς κατολίσθηση έκλεισε από χώματα και βράχια και τις δύο εισόδους του χωριού. Συνεργείο ολοκλήρωσε τις εργασίες ενός πρόχειρου ανοίγματος της μιας εισόδου μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Στην Αλαγονία του Δήμου Καλαμάτας οι οικισμοί του Μαχαλά και της Πάνω Μεριάς εκκενώθηκαν, ενώ εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο, σε όλους τους δρόμους που συνδέουν τα χωριά του Ταϋγέτου.

Οι περιοχές που είναι τα σπίτια είναι κόκκινες περιοχές από το ΙΓΜΕ καθώς υπάρχει φαινόμενο κατολισθήσεων και καθιζήσεων.

Στο Κατάκολο βράχος 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό συγκρατείται από συρματόσχοινα προκειμένου να μην κατρακυλήσει στην πλαγιά και να φτάσει μέχρι την προκυμαία. Κάτω από τον βράχο υπάρχουν περίπου 10 σπίτια τα οποία εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ και ο κεντρικός δρόμος για το λιμεναρχείο παραμένει κλειστός.

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά
Ελλάδα 18.02.26

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά

Οι διατάξεις με τις οποίες καθίστανται ανάξιοι οι συγκεκριμένοι κληρονόμοι, και παραδείγματα για να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύει σε λίγους μήνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες
Ελλάδα 18.02.26

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες

Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αστάθεια Παρασκευή και Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
Επαγρύπνηση 18.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Σύνταξη
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου
Ελλάδα 17.02.26

Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ προς την Περιφερειακή αναμένεται προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του Αχελώου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.

Σύνταξη
Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν
Ελλάδα 17.02.26

Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν

Το δικαστήριο έκρινε την 55χρονη ένοχη με μειωμένο καταλογισμό, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δέκα μηνών χωρίς αναστολή για απειλή κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
Η προτεινόμενη λύση 18.02.26

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers

Τα συγκεκριμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα - Συνολικές οφειλές 6 δισ. ευρώ που αφορούν περί τους 40.000 δανειολήπτες

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Καλιφόρνια: Αγνοούνται δέκα σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Στην Καλιφόρνια 18.02.26

Θρίλερ με 10 αγνοούμενους σκιέρ - Παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η χιονιοστιβάδα καταγράφηκε στο Κασλ Πικ, στην Καλιφόρνια - 10 σκιέρ να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ έξι ακόμη άτομα έχουν αποκλειστεί και περιμένουν να διασωθούν

Σύνταξη
Λέσλι Γουέξνερ: Ποιος είναι ο μεγιστάνας της Victoria’s Secret και ποια η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν;
Forbes 18.02.26

Λέσλι Γουέξνερ: Ποιος είναι ο μεγιστάνας της Victoria’s Secret και ποια η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν;

Ο δισεκατομμυριούχος Λέσλι Γουέξνερ καλείται να καταθέσει στο Κογκρέσο για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αποκάλυψη εγγράφου του FBI που τον εμφάνιζε ως συγκατηγορούμενο στο δίκτυο διακίνησης ανηλίκων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την «ομπρέλα» ασφαλείας των ΗΠΑ, στη στρατηγική αυτονομία – Είναι τα πυρηνικά λύση για την Ευρώπη;
Προς πυρηνικοποίηση; 18.02.26

Από την «ομπρέλα» ασφαλείας των ΗΠΑ, στη στρατηγική αυτονομία – Είναι τα πυρηνικά λύση για την Ευρώπη;

Με τις ΗΠΑ επί Τραμπ ως αναξιόπιστο σύμμαχο και τη Ρωσία να ασκεί πυρηνικό εκβιασμό, η συζήτηση στην Ευρώπη για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας με πυρηνική αποτροπή παύει να είναι θεωρητική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ
Viva Las Vegas 18.02.26

Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας Elvis, ο Μπαζ Λούρμαν ετοιμάζει ένα ακόμα project για τη ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ. Μόνο που αυτή τη φορά θα προτιμήσει το θεατρικό σανίδι.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία
Culture Live 18.02.26

Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία

Η Σουηδία περιορίζει τις οθόνες στα σχολεία και επενδύει ξανά στην ανάγνωση και τις βιβλιοθήκες μετά την πτώση επιδόσεων και ανησυχητικά ευρήματα στον αλφαβητισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά
Ελλάδα 18.02.26

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά

Οι διατάξεις με τις οποίες καθίστανται ανάξιοι οι συγκεκριμένοι κληρονόμοι, και παραδείγματα για να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύει σε λίγους μήνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ
Διαξιφισμοί και κενά 18.02.26

Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιδράσεις απέναντι στις «διευκρινίσεις» που έδωσε η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιπολίτευση και φορείς ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό
ΕΛΣΤΑΤ 18.02.26

Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό

Πρόδρομοι δείκτες ανατιμήσεων στα τρόφιμα είναι οι αυξήσεις στα κόστη και τις τιμές παραγωγού, ιδίως στην κτηνοτροφία, καθώς και η άνοδος των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Βανς διαβεβαιώνει πως δεν έχει «καμιά σύγκρουση» με τον Ρούμπιο
ΗΠΑ 18.02.26

Ο Βανς απαντά για τη... σύγκρουσή του με τον Ρούμπιο

«Είναι τόσο ενδιαφέρον το ότι τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγκρουση εκεί που δεν υπάρχει καμιά», απάντησε ο Τζέι Ντι Βανς όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
Opinion 18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
