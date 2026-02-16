Νέο βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok: «Όλοι για την Αλλαγή»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ακούγεται να απαντά στο διαχρονικό σύνθημα που φώναζαν οι παρευρισκόμενοι «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό».
Τα στιγμιότυπα της χθεσινής συνεδρίασης της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου αποτυπώνοναι στο νέο βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok.
Σε διπλανή αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έγινε η συνεδρίαση, γίνονταν οι εκλογές του συλλόγου παραολυμπιονικών και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρασε για να χαιρετήσει τους αθλητές μας και συνομίλησε με τον Γιώργο Καπελλάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.
@nikos.androulakis
Ενας για όλους και όλοι για την Αλλαγή
