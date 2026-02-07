Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια

Σε βίντεο που γνώρισε μεγάλη απήχηση στο Tik Tok, η νεαρή Μελίνα από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματός της ζήτησε αύξηση του ενοικίου από 350 σε 650 ευρώ. Για την υπόθεση παρενέβη με δικό του βίντεο στην πλατφόρμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πριν τρεις εβδομάδες η Μελίνα με ένα βίντεο στο Tik Tok που έγινε viral, περιέγραψε με τον πιο ζωντανό τρόπο τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το ενοίκιο του διαμερίσματός της θα διπλασιαστεί (!), όπως την ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης», επισημαίνει σχετικά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Θυμηθείτε το βίντεο της Μελίνας:

@ingr_news «Από 350 ευρώ στα 650 ευρώ» -Το viral βίντεο για την τρέλα που επικρατεί με τα ενοίκια Το βίντεο δημοσίευσε κοπέλα που μένει σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη Η ιδιοκτήτρια της επεφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη. Αυτό γιατί την ενημέρωσε ότι από τα 350 ευρώ που πλήρωνε μέχρι τώρα Μετά τη λήξη του συμβολαίου θα χρειαστεί να καταβάλλει μηνιαίως 650 ευρώ Η ιδιοκτήτρια υποστήριξε ότι η αύξηση οφείλεται στο ότι το διαμέρισμα βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών από το Μετρό Η νεαρή ενοικιάστρια περιγράφει και τις ελλείψεις του σπιτιού κάνοντας λόγο για ακίνητο σε τρίτο όροφο χωρίς ασανσέρ Με παλιές μπαλκονόπορτες, χαλασμένες πόρτες, σάπιο λέβητα, υγρασία και ταβάνι που στάζει Παλιά εξώπορτα, χωρίς κεραία για τηλεόραση και σε περιοχή που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πάρκινγκ «Πως θα πληρώσει ένα άτομο 650 ευρώ; Πάτε καθόλου καλά;» λέει αγανακτισμένη #ingr #news #ακριβεια #fy #fyp #greecetiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr

Ακολούθως προσθέτει πως «η ιστορία της Μελίνας έγινε η αφορμή για να απευθυνθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ένα βίντεο στο Tik Tok στην GenRent, τη γενιά που βιώνει τη στεγαστική κρίση. Λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες υπάρχουν. Για να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια και προοπτική το μέλλον τους. Έτσι… για την αλλαγή!».

Δείτε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση εδώ. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες ο κ. Ανδρουλάκης ανήρτησε ανάλογο βίντεο στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική.

Δείτε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη: