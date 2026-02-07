newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια
Πολιτική Γραμματεία 07 Φεβρουαρίου 2026, 14:48

Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια

Νέο βίντεο ανήρτησε στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - Τι αναφέρει για τα εξωφρενικά ενοίκια, απαντώντας σε viral βίντεο νεαρής από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε βίντεο που γνώρισε μεγάλη απήχηση στο Tik Tok, η νεαρή Μελίνα από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματός της ζήτησε αύξηση του ενοικίου από 350 σε 650 ευρώ. Για την υπόθεση παρενέβη με δικό του βίντεο στην πλατφόρμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πριν τρεις εβδομάδες η Μελίνα με ένα βίντεο στο Tik Tok που έγινε viral, περιέγραψε με τον πιο ζωντανό τρόπο τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το ενοίκιο του διαμερίσματός της θα διπλασιαστεί (!), όπως την ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης», επισημαίνει σχετικά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Θυμηθείτε το βίντεο της Μελίνας:

@ingr_news«Από 350 ευρώ στα 650 ευρώ» -Το viral βίντεο για την τρέλα που επικρατεί με τα ενοίκια Το βίντεο δημοσίευσε κοπέλα που μένει σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη Η ιδιοκτήτρια της επεφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη. Αυτό γιατί την ενημέρωσε ότι από τα 350 ευρώ που πλήρωνε μέχρι τώρα Μετά τη λήξη του συμβολαίου θα χρειαστεί να καταβάλλει μηνιαίως 650 ευρώ Η ιδιοκτήτρια υποστήριξε ότι η αύξηση οφείλεται στο ότι το διαμέρισμα βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών από το Μετρό Η νεαρή ενοικιάστρια περιγράφει και τις ελλείψεις του σπιτιού κάνοντας λόγο για ακίνητο σε τρίτο όροφο χωρίς ασανσέρ Με παλιές μπαλκονόπορτες, χαλασμένες πόρτες, σάπιο λέβητα, υγρασία και ταβάνι που στάζει Παλιά εξώπορτα, χωρίς κεραία για τηλεόραση και σε περιοχή που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πάρκινγκ «Πως θα πληρώσει ένα άτομο 650 ευρώ; Πάτε καθόλου καλά;» λέει αγανακτισμένη #ingr #news #ακριβεια #fy #fyp #greecetiktok

♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr

Ακολούθως προσθέτει πως «η ιστορία της Μελίνας έγινε η αφορμή για να απευθυνθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ένα βίντεο στο Tik Tok στην GenRent, τη γενιά που βιώνει τη στεγαστική κρίση. Λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες υπάρχουν. Για να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια και προοπτική το μέλλον τους. Έτσι… για την αλλαγή!».

Δείτε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη στέγαση εδώ. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες ο κ. Ανδρουλάκης ανήρτησε ανάλογο βίντεο στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική.

Δείτε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη:

@nikos.androulakis Πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι. #genrent ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Business
Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
Συνέδριο 07.02.26

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη
Πολιτική 07.02.26

Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη

Οι κοινές εκδηλώσεις και οι δημόσιες παρεμβάσεις του Νικόλα Φαραντούρη αναζωπυρώνουν τα σενάρια πολιτικού «φλερτ» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο - Η συμμετοχή του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κινήματος, Κώστα Τσουκαλά, σε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια και οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου

Για «μεγάλη οσμή σκανδάλου» έκανε λόγο στην υπόθεση της ΓΣΕΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, ευθύνες στην κυβέρνηση βλέπει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης - Παραίτηση Παναγόπουλου από την προεδρία της Συνομοσπονδίας ζήτησε ο Θόδωρος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης
Πολιτική 07.02.26

Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική
ΠΑΣΟΚ 07.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική

«Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη δίκη για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση
«Σήμα» από τα Γιάννενα 07.02.26 Upd: 15:00

Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση

Ο Αλέξης Τσίπρας, από τα Γιάννενα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου θέτοντας παράλληλα πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της «νέας μεταπολίτευσης».

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς
Συνάντηση με Κουτσόλαμπρο 07.02.26

Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο - Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει «βάναυσες και πολλαπλές καταπατήσεις του Συντάγματος»

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις

Ο Αλέξης Τσίπρας κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
«Εγώ έκανα για δύο» 06.02.26

Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
Πολιτική 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

Οι εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως το Μαξίμου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν εδώ και πέντε χρόνια ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές

Σημαντικό ότι ο εισαγγελέας διέκρινε αυτό που εξαρχής ισχυρίσθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Predator, λέει το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «η υπόθεση του παράνομου λογισμικού με στόχο πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του πολιτεύματος και των θεσμών εν γένει»

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
Συνέδριο 07.02.26

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Σύνταξη
Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Βόλος 07.02.26

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της. «Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ...», λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύνταξη
Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια
Εκτεταμένες ζημιές 07.02.26

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα - «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Πολλά τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο

Σύνταξη
Αίγιο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο
«Τρομερό θράσος» 07.02.26

Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο

«Είχα χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για την ασφάλεια του μαγαζιού μου. Φαίνονται ανενόχλητοι, ατάραχοι» λέει στο in ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
Σύμβολο ισχύος 07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις

Η απόφαση να πάψει η υποχρεωτική χρήση περιβραχιονίων και εμφανίσεων με ουράνια τόξα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη συμπερίληψη, την ατομική ελευθερία και την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ
Ελλάδα 07.02.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ

Σημειώνεται ότι από τα επεισόδια, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και μια 21χρονη διεκομίσθη με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο
Όσα βρέθηκαν 07.02.26

Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο

Ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Κολοράντο: 200 πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε γραφείο τελετών – Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Στοιβαγμένα 4 χρόνια 07.02.26

Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη

Ο συνιδιοκτήτης του γραφείου τελετών στο Κολοράντο λάμβανε αρκετά χρήματα ώστε να φροντίζει επαρκώς τις σορούς, αλλά λόγω απληστίας δεν το έκανε, ανέφερε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Δημογραφικό: Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα – Δύο όψεις της ίδιας κρίσης
Δημογραφικό 07.02.26

Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα - Δύο όψεις της ίδιας κρίσης

Πώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη διαμορφώνει μια ήπειρο δύο ταχυτήτων και τι αποκαλύπτει το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων για το δημογραφικό στην Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»

Στο προσεχές μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά αν θέλει να έχει τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος: Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία – Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό
Ελλάδα 07.02.26

Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία - Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της και όταν το άνοιξε για να δει σε ποιον ανήκει, ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό

Σύνταξη
Αίγιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου
Οι δράστες διέφυγαν 07.02.26

Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Oι δράστες επέβαιναν σε κλεμμένο αγροτικό, με το οποίο εμβόλισαν επανειλημμένα και με μεγάλη σφοδρότητα την αλεξίσφαιρη πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο ώσπου την διέλυσαν

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 προσαγωγές για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ – Τραυματίστηκε μία 21χρονη και ένας αστυνομικός
Καμία σύλληψη 07.02.26

Πάνω από 300 προσαγωγές για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Τραυματίστηκε μία 21χρονη και ένας αστυνομικός

Σε αριθμό ρεκόρ προσαγωγών έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη μετά τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Οι Πρυτανικές Αρχές διερευνούν με την αστυνομία το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
