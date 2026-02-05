«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική αναφέρεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο που ανήρτησε στο Tik Tok.

Ο κ. Ανδρουλάκης απαντά, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, στο ζητούμενο κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του στο λεκανοπέδιο της Αττικής: πώς θα μετακινηθεί αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «παρουσιάζει προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, έτσι για την… αλλαγή, κλιμακώνοντας την καμπάνια του ΠΑΣΟΚ».

Δείτε το βίντεο:

@nikos.androulakis Πώς πας από το κυκλοφοριακό ζήτημα στο ζητούμενο κάθε πολίτη για αξιόπιστη και γρήγορη μετακίνηση μέσα στη πόλη; Χωρίς -άλλα 10 χρόνια- αναμονή. Ετσι, για την αλλαγή. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Τέσσερις λύσεις αιχμής άμεσης εφαρμογής για το κυκλοφοριακό από το ΠΑΣΟΚ

«Η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει άμεσα με μέτρα αιχμής», τόνισε το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ καταθέτοντας συνολική πρόταση για το μείζον ζήτημα που ταλαιπωρεί την Αθήνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει:

– Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας

– Με πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων

– Δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού

– Με μηχανισμούς ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό ανά 4 χιλιόμετρο.

Δείτε τα σποτ που είχε δημοσιεύσει:

