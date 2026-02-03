Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος Τετάρτη και Πέμπτη 4 και 5 Φεβρουαρίου
Ξεκινούν τα έργα για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 10 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα.
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου. Πρόκειται για την α’ φάση του έργου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, και τις δύο μέρες, από τις 10.00 το πρωί έως και τις 3 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εντός των ορίων των Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Πειραιά, ως εξής:
– Από το ύψος της νοητής συμβολής με την οδό Επαμεινώνδα έως τη νοητή συμβολή με τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), εντός της σήραγγας.
-Από τον ανισόπεδο κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έως τη συμβολή με την οδό Αιγέως, σε τμήμα μέγιστου μήκους 30 μέτρων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες κάθε ρεύματος.
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
