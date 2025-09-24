Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Συγκεκριμένα δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στη συμβολή της Ποσειδώνος με την πλατεία Κρήτης στο ύψος της Γλυφάδας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Υλικές ζημιές και ένας τραυματίας

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο ένα εκ των δύο αυτοκινήτων, ενώ καταγράφηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός.

Η κίνηση, στο ρεύμα προς Πειραιά όπου έγινε το ατύχημα, είναι αυξημένη, καθώς έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.