Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, στα δρομολόγια της Γραμμής 6 του Τραμ λόγω έργων ανάπλασης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Την Παρασκευή τα δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη»

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00 το μεσημέρι και στο πλαίσιό τους δεν θα λειτουργούν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

Για τους επιβάτες των μέσων σταθερής τροχιάς, υπενθυμίζεται ότι από τις 11 Ιανουαρίου βρίσκονται σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα έργα της αντικατάστασης σιδηροτροχιών και της εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνα.

Όπως έχει ανακοινώσει η ΣΤΑΣΥ, από Κυριακή έως Πέμπτη οι τρεις σταθμοί στο Φιξ, στον Νέο Κόσμο και στον Αγ. Ιωάννη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσουν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, ότι την Παρασκευή 23/01 από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 15:00, στη Γραμμή 6 του Τραμ ‘Πικροδάφνη – Σύνταγμα’ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ‘Φιξ’ και θα διεξάγονται στο τμήμα ‘Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη’, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την ολοκλήρωση των έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις ‘Λ. Βουλιαγμένης’, ‘Ζάππειο’ και ‘Σύνταγμα’».