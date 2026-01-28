«Η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει άμεσα με μέτρα αιχμής», λέει το ΠΑΣΟΚ που έχει καταθέσει και συνολική πρόταση για το ζήτημα που ταλαιπωρεί την πρωτεύουσα.

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και δύο σποτ με τα τρία μέτρα που προκρίνει ως άμεσης εφαρμογής.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του κόμματος η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει:

Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας

Με πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων

Δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού

Με μηχανισμούς ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό ανά 4 χλμ.

Δείτε τα σποτ του ΠΑΣΟΚ

