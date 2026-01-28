Σύσκεψη για το κυκλοφοριακό: Προτάσεις για μείωση φορτηγών στον Κηφισό, έξυπνα φανάρια, νέους οδικούς άξονες

Κλειστή σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής με προτεραιοποίηση τον Κηφισό πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη (28/02), στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι προτάσεις ήταν σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Οι προτάσεις για το κυκλοφοριακό

Μεταξύ άλλων:

Στις άμεσες προτάσεις περιλαμβάνονται: Μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις. Σημειώνεται πάντως, ότι αποκλείστηκε το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας των φορτηγών τις ώρες 07:00-10:00.

: Το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστεί και για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ της Αττικής. Στις μακροπρόθεσμες: Νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Σύμφωνα πάντα με κυβερνητικές πηγές οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.