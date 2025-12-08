Ανδρουλάκης: Η ομιλία του στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος και την υποβάθμιση των ΜΜΜ στην Αττική»
Επίκαιρη ερώτηση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική - Ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει τα βέλη του στην κυβέρνηση που «παραμένει αδιάφορος θεατής»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρεμβαίνει στη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής μετά την επίκαιρη ερώτηση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική με θέμα: «Καθημερινό μαρτύριο στους δρόμους της Αττικής από το κυκλοφοριακό χάος και την υποβάθμιση των ΜΜΜ, ενώ η κυβέρνηση παραμένει αδιάφορος θεατής».
«Παρά τις εκκλήσεις, το αρμόδιο Υπουργείο αδυνατεί να βελτιώσει την κατάσταση, παρόλο που σύμφωνα με τα στοιχεία η κατάσταση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς επιδεινώνεται», αναφέρει μεταξύ άλλων το κείμενο της επερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Δείτε live
