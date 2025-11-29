Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00 το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών του ΤΕΕ ανοίγουν τον φάκελο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής (Αίθουσα Ιλισσός, ξενοδοχείο Divani Caravel).

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής:

Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του

17.00: Προσέλευση

17.30: Εισαγωγικές τοποθετήσεις

Τάσος Νικολαΐδης, Βουλευτής Δράμας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών

Νίκος Μήλης, Επικεφαλής παράταξης ΔΗΣΥΜ & Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

17.45: 1ο πάνελ | Υποδομές & Αυτοδιοίκηση: Από τα μεγάλα έργα στις τοπικές επιπτώσεις

Συντονιστής: Κώστας Ντελέζος, Δημοσιογράφος

Γιάννης Κωνσταντάντος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων

Μάριος Ψυχάλης, Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Στάθης Ψυρρόπουλος, Δήμαρχος Ηλιούπολης

18.15: 2o πάνελ | Διαχείριση Κυκλοφορίας και Έξυπνες Λύσεις

Συντονιστής: Δημήτρης Σαρηγιάννης, Γραμματέας Τομέα Υποδομών ΠΑΣΟΚ

Ηρώ Δουμάνη: Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (IRU), Γενική Διευθύντρια της ΟΦΑΕ, Αναπ, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ανάπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών. Από τη στρατηγική γεωγραφική θέση, στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών»

Παναγιώτης Παπαντωνίου: Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αναπ. Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κυκλοφοριακή Συμφόρηση και Μεταφορική Φτώχεια – Λύσεις από τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας»

Αντώνης Πολυχρονόπουλος: Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Τεχνικός Διευθυντής ΚΤΕΟ ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε, Τεχνικός Σύμβουλος του Πανελληνίου Συνδέσμου ΙΚΤΕΟ «ΚΤΕΟ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων: Μια υποτιμημένη παράμετρος του κυκλοφοριακού προβλήματος»

Ελένη Μισοκεφάλου: Εντεταλμένη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ρεαλιστικές και Άμεσα Υλοποιήσιμες Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση της Δημόσιας Συγκοινωνίας στην Αττική»

Νικόλαος Ηλιού: Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κρίσιμα Έργα Οδικών Υποδομών Αττικής»

19.20: Παρέμβαση Χάρη Δούκα, Δημάρχου Αθηναίων

19.30: Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής