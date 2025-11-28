ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Σύγκρουση για την ακρίβεια, κόντρα για τα εργασιακά και την οικονομία, «μετωπική» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός και εκτός εξεταστικής επιτροπής. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να στριμώξει την κυβέρνηση πάνω σε όλα τα βασικά επίδικα της περιόδου. Όπως σχολίαζαν στο in στελέχη του Κινήματος ο στόχος είναι ένας: Να γίνει σαφές στους πολίτες ότι υπάρχουν δύο επιλογές για τη χώρα. Από τη μία πλευρά, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άραγε η συγκεκριμένη στρατηγική θα αποδώσει καρπούς; Μακροπρόθεσμα «ναι» εκτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη. Οι ίδιοι διατυπώνουν τη θέση ότι στο δρόμο προς τις κάλπες η πόλωση θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να προβληματίζουν. Η τάση του κόμματος είναι μεν ελαφρώς αυξητική, ωστόσο, ο δρόμος προς τις κάλπες μοιάζει «ναρκοθετημένος». Αρκεί κάποιος να λάβει υπόψη του τόσο την απόσταση που χωρίζει το ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ, όσο και τις αναδιατάξεις που ενδεχομένως θα προκαλέσει στους κόλπους της κεντροαριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας. Σημειωτέον ότι στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO (Star), στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 25,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,6%.

Η νέα σύγκρουση στη Βουλή

Στη Χαριλάου Τρικούπη βάζουν θετικό πρόσημο στη χθεσινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή. Αφενός, γιατί υπήρξε ένας νέος γύρος «μετωπικής» σύγκρουσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αφετέρου, γιατί η κυβέρνηση φαίνεται πως είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη όσον αφορά τον κ. Ξυλούρη. Για μία ακόμη φορά, το ΠΑΣΟΚ επέμεινε όχι απλά στην κλήση του επονομαζόμενου «φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή, αλλά και στην άμεση βίαιη προσαγωγή του. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: Να αποκαλυφθούν πλήρως, όπως σχολιάζουν κομματικές πηγές, τα κρίσιμα δεδομένα.

Χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης αξιοποίησε τη συζήτηση στη Βουλή για να εξαπολύσει μία εφ’ όλης της ύλης επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού. Χαρακτηριστικά, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι «ο άνθρωπος πίσω απ’ όλα- από τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την 717».

Η αντιπαράθεση για την «κουμπαριά»

Συγχρόνως, βέβαια, στο ΠΑΣΟΚ νιώθουν δικαιωμένοι και για έναν ακόμη λόγο. Υποστηρίζουν ότι, με βάση το δημοσίευμα που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποδεικνύονται – παρά τον αντίθετο ισχυρισμό του κυβερνητικού εκπροσώπου- οι προνομιακές σχέσεις του κ. Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη. Τούτων δοθέντων, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη διερωτώνται με καυστικό ύφος εάν εν τέλει ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής και πρωταγωνιστής του σκανδάλου θα προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή ή θα τον «φυγαδεύσει»- όπως σημειώνουν- πάλι η γαλάζια πλειοψηφία.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η καταγγελία του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη για σχέσεις μεταξύ της οικογένειας του κ. Ξυλούρη και του πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, Λάμπρου Αντωνόπουλου. «Ζητά η ΝΔ να επανακληθεί ο Γιώργος Ξυλούρης γιατί ότι είναι «φίλος φίλου μου», αλλά δεν ζητά να επανακληθεί γιατί είναι κουμπάρος, κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του Κυριάκου Μητσοτάκη» ανέφερε σε υψηλούς τόνους ο κ. Ανδρουλάκης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή.