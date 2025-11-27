ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ
«Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του», ανταπαντά το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και τη νέα ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση της κουμπαριάς του «Φραπέ» με την οικογένεια Μητσοτάκη.
Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, μετά και το επίμαχο δημοσίευμα που κατέθεσε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, «ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του ‘Φραπέ’ παρά τα αδιάψευστα στοιχεία».
Και προσθέτει χαρακτηριστικά: «Θέλει να μας πείσει ότι ο ‘Φραπές’ έλυνε και έδενε με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας χωρίς τις πλάτες αυτής της κουμπαριάς».
«Γιατί, λοιπόν, δεν τον μήνυσε ο πρωθυπουργός, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διάβασαν στις επισυνδέσεις της δικογραφίας να χρησιμοποιεί κατ’ εξακολούθηση το όνομά του;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ.
Η Χαριλάου Τρικούπη παραθέτει και σχετικό απόσπασμα:
Γιώργος Ξυλούρης προς τον γγ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στρατάκο: «Μου εξαίρεσαν κάτι τεμάχια, από το 2005 τα δηλώνω στον ΟΣΔΕ. 15 της Σόνιας, του Βασίλη, της Κατερίνας, της Ελένης, του Μανώλη μας. Δηλαδή μοίρασαν 200 χιλιάρικα στο σπίτι μας (…)Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα. Ήταν να φύγει εχθές το βράδυ. Και του λέω: «μη φύγεις, μείνε το πρωί με τον Δημάκη να δεις τον κουμπάρο σου, τον Κυριάκο (…) του Μανώλη να πάει τώρα 12 η ώρα στου Κυριάκου. Εδώ είναι ο Μητσοτάκης έτσι; Και θα γελάσουμε όλοι καλά. Ρε μ***α 200 χιλιάρικα επεριμέναμε να πληρωθούμε».
«Κατόπιν όλων αυτών, θα φέρετε τον κ. Ξυλούρη στην Επιτροπή;», ρωτά την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
