Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Περαιτέρω ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ.Καλφούντζο και παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ.Αυγενάκη», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Spotlight

«Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τα όσα κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο Δημήτρης Ντογκούλης, μέλος της γραμματείας Αγροτικού της ΝΔ.

Όπως σημειώνουν, η σημερινή κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του μέλους της γραμματείας Αγροτικού της ΝΔ, Προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδος με την παράταξη της ΔΑΚΕ και ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα κ. Δημητρίου Ντογκούλη, «φώτισε κρίσιμες πλευρές ενός οργανωμένου μηχανισμού αλλοίωσης, χειραγώγησης και πολιτικής εκμετάλλευσης των αγροτικών επιδοτήσεων».

«Ο κ. Ντογκούλης», επισημαίνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, «εμφανίζεται σε νόμιμες επισυνδέσεις να συνομιλεί με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέλος της ΝΔ και κομματάρχη του κ. Αυγενάκη κ. Ζερβό, σε εξαιρετικά φιλικό και οικείο ύφος, παρά τον ισχυρισμό του ότι είχαν αποκλειστικά υπηρεσιακή σχέση»

Και προσθέτουν πως «στις συνομιλίες αυτές αναφέρεται στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ επίσης μέλος της ΝΔ, κ. Μπαμπασίδη, περιγράφοντας έναν μηχανισμό παράνομου χρηματισμού και διαπλοκής. Ο ίδιος ανέφερε ότι λέγοντας ‘γκάνγκστερ’ εννοούσε ότι ο κ. Μπαμπασίδης είναι δυναμικός(!) αφού αναγνώρισε ότι η σχέση με τον κ. Ζερβό ήταν ιδιαίτερη…».

«Ιδιαίτερης σημασίας», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, «είναι η επιβεβαίωση από τον ίδιο ότι ο ‘Μάκης’ που αναφέρεται στις επισυνδέσεις (Οκτώβριος 2024) και τον οποίο θα επισκεπτόταν στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ο κ. Βορίδης. Παραδοχή που διαψεύδει αμετακλήτως τον ισχυρισμό του κ. Βορίδη ότι μετά την μετακίνηση του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ουδέποτε ασχολήθηκε με ζητήματα ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικής πολιτικής».

«Σε αντίθεση, λοιπόν, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Μάκη Βορίδη και όσα επεσήμανε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή είχε ενεργότατη και συνεχή εμπλοκή στα ζητήματα των επιδοτήσεων και των αγροτικών θεμάτων εκείνη την περίοδο, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αρμόδιος υπουργός. Μάλιστα, προκύπτει ότι επιδιώχθηκε επικοινωνία μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου, για να διευκρινιστεί με ποιού τις πλάτες κινείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Μπαμπασίδης», υπογραμμίζουν.

Παράλληλα, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν πως «εύλογα ερωτήματα γεννώνται από το γεγονός ότι, ενώ ήταν συντονιστής του ΚΥΔ Λάρισας, κατάθεσε ότι δεν αντιλήφθηκε τον τεράστιο αριθμό δημοσίων βοσκοτόπων που δηλώνονταν χωρίς ζώα από παραγωγούς μέσω του ΚΥΔ του. Ένα φαινόμενο που συνιστά τον πυρήνα του σκανδάλου».

«Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην υπόθεση της κ. Μπεκιάρη, πρώην συνεργάτιδας του κ. Ντογκούλη, η οποία έλαβε επιδότηση από το εθνικό απόθεμα για βοσκοτόπια χωρίς ζώα που ξεπερνούσε τις 40.000 ευρώ δηλώνοντας πάνω από 1000 στρέμματα. Το γεγονός χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως ‘τυχαίο’, όμως η συνεχής συσσώρευση τέτοιων ‘συμπτώσεων’ αποκαλύπτει ένα οργανωμένο σύστημα προνομιακής μεταχείρισης συγκεκριμένων προσώπων και συγκροτημένη εσωτερική πληροφόρηση», σημειώνουν επιπλέον.

Για να υπογραμμίσουν: «Ακόμη πιο αποκαλυπτική υπήρξε η κατάθεση του για τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Ντογκούλης κατέθεσε ότι η εταιρία Neuropublic ήταν κυρίαρχη στον οργανισμό σε βαθμό που ασκούσε την επιρροή της για να ακυρώνει διαγωνισμούς όταν θεωρούσε ότι κινδύνευε να τους χάσει, όπως τον διαγωνισμό του 2021. Ο μάρτυρας κατάθεσε ότι η εταιρεία  Neuropublic ενημέρωνε τα συνδεδεμένα με την ίδια ΚΥΔ μέσω της ΓΑΙΑ Eπιχειρείν της οποίας ήταν μέτοχος, παρέχοντας προνομιακή πληροφόρηση για το χρόνο των πληρωμών. Εκβίαζε δε τον Οργανισμό απειλώντας να διακόψει τις πληρωμές. Χαρακτηριστική ήταν η φράση σε γραπτή δήλωσή του την οποία ο ίδιος επιβεβαίωσε σήμερα με την κατάθεσή του: ‘Το ΟΣΔΕ είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από πολλούς παίκτες και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Γαργαλάκος’. Θυμίζουμε την κατάθεση του προέδρου της ΕΘΕΑΣ κ. Π. Σατολιά για το ίδιο ζήτημα σύμφωνα με τον οποίο ‘ο Τάσος πλήρωνε’».

«Όλα αυτά», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «συνθέτουν την εικόνα ενός οργανωμένου ‘συστήματος ΝΔ’ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που λειτουργεί εις βάρος των πραγματικών αγροτών και προς όφελος κομματικών μηχανισμών και προσώπων. Όσες προσπάθειες και αν γίνουν για να οικοδομηθεί ένα αφήγημα περί «συστήματος ΠΑΣΟΚ» από τη ΝΔ που είναι στην διακυβέρνηση της χώρας 6 και πλέον χρόνια, καταρρέουν καθημερινά μπροστά στις ίδιες τις αποκαλύψεις των στελεχών της».

«Παραδέχτηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον Αυγενάκη»

Λίγο αργότερα, οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως «η κομβική υπάλληλος του Ντογκούλη, κυρία Μπεκιάρη που καταχράστηκε παράνομα επιδοτήσεις και καταδικάστηκε, μας είπε ο κ. Ντογκούλης ότι την …εκδίωξε!», για να σημειώσουν πως «απαντώντας όμως στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, παραδέχθηκε ότι ο Στέλιος Σταμούλης, σύζυγος της κυρίας Μπεκιάρη – κεντρικό στέλεχος και καταχωρητής όλης της εταιρείας του – παραμένει κανονικά στην εταιρεία του και στον ρόλο του!»

«Περαιτέρω», επεσήμανα, «ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι υπερασπίστηκε στο δικαστήριο τον καταδικασθέντα κ. Καλφούντζο, παραδέχθηκε ότι ήταν σε στενή συνεργασία με τον κ. Αυγενάκη, ενώ στο ερώτημα για ποιο λόγο αναφέρεται ως ‘παρτάκιας’ στις συνομιλίες Ζερβού-Βενιεράκη και τι ακριβώς έπαιρνε προκλητικά ως ‘παρτάκιας’, δεν μπόρεσε να απαντήσει».

«Κωλοτούμπα» της ΝΔ για την κλήση του Γ. Ξυλούρη στην Επιτροπή

«Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης αλλά και της κοινωνίας, η Νέα Δημοκρατία αναδιπλώθηκε αναφορικά με την έλευση Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», σημειώνουν επίσης πηγές του ΠΑΣΟΚ, κάτι που τόνισε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, με παρέμβασή του στη Βουλή.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, «ενώ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα φυγάδευσε τον κ. Ξυλούρη αρνούμενη να ακολουθήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης περί ανάγκης βίαιης προσαγωγής του, η ΝΔ σήμερα προσήλθε προσπαθώντας να συνδέσει την κατάθεση του κ. Αντωνόπουλου με την ανάγκη εκ νέου κλήτευσης του Ξυλούρη».

«Το ΠΑΣΟΚ επιμένει όχι απλώς στην κλήση, αλλά και στην άμεση βίαιη προσαγωγή του Γ. Ξυλούρη, ώστε να αποκαλυφθούν πλήρως τα κρίσιμα δεδομένα: ποιος είναι ο «Μεγάλος» ποιος είναι ο «Κυριάκος», ποιος ο «Γρηγόρης» των υπουργικών ραντεβού, ποιος ο «Μάκης», και ποιες οι «πλάτες» που επέτρεπαν στον Γ. Ξυλούρη να εμφανίζεται ως ικανός να παρεμβαίνει και στην ανά πάσα στιγμή στο Μαξίμου. Αυτά αποτελούν την κορωνίδα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και οφείλουν να έρθουν άμεσα στο φως», υπογραμμίζουν.

Και προσθέτουν πως «είναι τραγελαφική και πάντως διασκεδαστική η προσπάθεια σύνδεσης του Λ. Αντωνόπουλου με οποιοδήποτε σύστημα, τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει τη χώρα από το 2014 και όταν όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες προέρχονται από τον κομματικό χώρο της ΝΔ».

Καταγγέλλουν πως «οι ισχυρισμοί περί ‘συστήματος ΠΑΣΟ’» αποτελούν μια άθλια προσπάθεια συμψηφισμού ενός φαύλου και ηθικά απονομιμοποιμενού συστήματος διακυβέρνησης που προσπαθεί με κάθε θυσία ακόμα και τώρα να προστατεύσει τους πολίτικους του βραχίονες», καταλήγοντας πως «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολιτική υπογραφή. Και αυτή είναι της Νέας Δημοκρατίας».

