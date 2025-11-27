Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων και τον ρόλο των τεχνικών συμβούλων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέλυσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Δημήτρης Ντογκούλης, μέλος της γραμματείας Αγροτικού της ΝΔ, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδος με την παράταξη της ΔΑΚΕ και ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα.

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων. Αποτέλεσμα ήταν να κάνει γενικού τύπου αναφορές που να πλησιάζουν το αφήγημα της ΝΔ περί διαχρονικών ευθυνών και αδυναμιών στο καθεστώς των κοινοτικών επιδοτήσεων.

Ο κ. Ντογκούλης πάντως απάντησε σε ερωτήματα αναφορικά με τις επισυνδέσεις στις οποίες εμφανίζεται να μιλά με τον κ. Ζερβό και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη, ενώ άφησε ξεκάθαρες αιχμές κατά του τεχνικού συμβούλου Neuropublic λέγοντας πως είχε τον τρόπο να εκβιάσει εμμέσως, με τις καθυστερήσεις πληρωμών παγώνοντας διαγωνισμούς. Αποκάλυψε δε πως ο περιβόητος Μάκης που ακούγεται στους διαλόγους είναι ο κ. Βορίδης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν πως αποδεικνύεται ότι ο πρώην υπουργός- σε αντίθεση με αυτά που δηλώνει- δεν σταμάτησε ποτέ να ασχολείται με τα αγροτικά ζητήματα.

«Το 2014 πιστοποιήθηκαμε ως φορείς Α βαθμού. Διαδεχθήκαμε το σύστημα ενιαίας ενίσχυσης από τη ΠΑΣΕΓΕΣ που διενεργούσε τις δηλώσεις καλλιέργειας με τεχνικό σύμβουλο newropublic. Με μια ευφυή πρόσκληση που δημιούργησε νέα οντότητα τη Γαία επιχειρείν μέρος της οποίας αποτελεί η Neuropublic και πιστοποιήθηκαν 121 εταιρίες και συναιτερισμοί φορείς Α και Β βαθμού. Εμείς είμαστε τα πρώτα ανεξάρτητα ΚΥΔ που πιστοποιηθήκαμε με αυστηρούς όρους», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «το 2017 αρχίζει να έχει 3 οντότητες με νέα πιστοποίηση εισέρχονται νέες εταιρίες που έχουν αυστηρούς όρους και φτάνουμε στο να τροποποιήσουμε τη σύμβαση από 10,55 ευρώ σε 8,55 ευρώ. Το 2020 λήγει η σύμβαση της Γαία ως φορέα συντονισμού και τεχνικού συμβούλου μια διαδικασία που κολλάει στο διαγωνισμό του τεχνικού συμβούλου στο δικαστήριο. Ο οργανισμός μένει χωρίς τεχνικό σύμβουλο και φορέα συντονισμού και το 2020 αρχίζουν και οι πρώτοι τριγμοί στον οργανισμό γιατί προσπαθεί να βρει λύσεις. Το 2021 κάποιος εφευρίσκει μια νέα διαδικασία. Διενεργεί διαγωνισμό για Φορείς υπηρεσιών παροχής. Για να καταστήσουν τον φορέα συντονισμού. Για να μοιραστεί η πίτα και να πάρει ο καθένας το ρόλο του. Επί Μελά κατατίθεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φορείς παροχής υπηρεσιών για βοήθεια στα ΚΥΔ. Ο διαγωνισμός αποσύρεται, οι πελάτες που εξυπηρετούσαμε ήταν πάνω από 200.000 βρεθήκαμε εκτός σύμβασης και δεν έτρεξε ποτέ ο διαγωνισμός με απόφαση του κ. Λιβανού ξαναπιστοποιούνται Γαία και Neuropublic».

Σε εκείνο το σημείο ο μάρτυρας ρωτήθηκε από τη Μιλάνε Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ για την ακύρωση του διαγωνισμού και τη συνομιλία που εμφανίζεται να λέει ότι η πληρωμή θα σκαλώσει και η Neuropublic θα εκβιάσει και θα ζητήσει ανταλλάγματα για να την απεγκλωβίσει. «Η Neuropublic υποστηρίζει το σύστημα του ΟΠΕΚΠΕ. Περάσαμε όμως στο άλλο άκρο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει τόση εμπιστοσύνη που να δουλεύει με πάνω του δέοντος συνεργασία», απάντησε ο μάρτυρας και πρόσθεσε πως η Neuropublic όταν έφτασε στο σημείο μηδέν η υπογραφή της νέας σύμβασης τράβηξε τη πρίζα ή δημιουργούσε ζητήματα. «Eμείς στo διαγωνισμό μπήκατε σαν τρίτοι και για να μη πάρουμε μερίδιο της πίτας αλλά έπεσε ο διαγωνισμός», είπε.

Ο κ. Ντογκούλης σε αρχικές ερωτήσεις απάντησε πως δεν γνωρίζει καλά τον κ. Ζερβό ωστόσο στη συνέχεια, παραδέχθηκε ότι έχουν “ιδιαίτερες σχέσεις” που όμως είναι θεσμικές καθώς δεν ούτε φίλοι ούτε κολλητοί (είπε βέβαια ότι μιλούσαν ανά δύο μέρες στο τηλέφωνο”. Για τον δε κ. Μπαμπασίδη τον οποίο αποκαλεί γκάνγκστερ στις επισυνδέσεις, επιχείρησε να “μαλακώσει” τους χαρακτηρισμούς του λέγοντας: «ο κ. Μπαμπασίδης είχε αποξενωθεί απ’ όλους, είχε απομονωθεί, λειτουργούσε εκτελεστικά. Έπαιρνε αποφάσεις μόνος του δεν ρωτούσε τους αντιπροέδρους. Στεγνή και σκληρή συμπεριφορά. Γι’ αυτό τον χαρακτηρίζω γκάνγκστερ».