ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχοι οι 14 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις
Μετά την καταδίκη τους αποφασίστηκε η ποινή τους να έχει τριετή αναστολή και όλοι οι κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι.
Ποινή φυλάκισης από δέκα έως δεκαοκτώ μήνες επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στους 14 κατηγορουμένους, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθεση που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το δικαστήριο με βάση τα στοιχεία της διαδικασίας και αφού άκουσε τον εντεταλμένο Ευρωπαίο εισαγγελέα κατέληξε στην κρίση ότι και οι 14 κατηγορούμενοι είναι ένοχοι για τις αποδιδόμενες σε αυτούς αξιόποινες πράξεις.
Παρά τα αιτήματα της υπεράσπισης σε έναν μόνο κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό καθώς είχε επιστρέψει τα χρήματα της επιδότησης που είχε λάβει χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις.
Μετά την καταδίκη τους αποφασίστηκε η ποινή τους να έχει τριετή αναστολή και όλοι οι κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι.
Μοναδική μάρτυρας κατηγορίας και σε αυτή τη δική ήταν η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία έχει σηκώσει και το βάρος κρίσιμων ελέγχων του Οργανισμού λόγος για τον οποίο είναι και βασική μάρτυρας σε δεκάδες εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις που έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη .
Στη διάρκεια της κατάθεσης της αναφέρθηκε στον τρόπο δράσης με επίκεντρο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επίσημα ότι μετά το τέλος των δικών της ελέγχων έφτασε στην υπηρεσία ελαστικότερη εγκύκλιος με αποτέλεσμα οι δικές της εκθέσεις να αποσταλούν σε περιφερειακά γραφεία και να ανατραπεί το αποτέλεσμα ανοίγοντας σε πολλές περιπτώσεις το δρόμο για να δοθούν επιδοτήσεις.
