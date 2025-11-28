ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Οι Έλληνες αγρότες, εδώ και επτά χρόνια, παρακολουθούν με αγωνία την ερασιτεχνική και αναποτελεσματική διαχείριση της αγροτικής πολιτικής από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ με κοινή ανακοίνωση τιυ Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Μανόλη Χνάρη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος.

Όπως σημειώνει, μάλιστα, «ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «στην κοινή συνέντευξη Τύπου στις 27/11/2025, επιχείρησαν να ανατρέψουν την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας την πρωτοφανή καθυστέρηση των πληρωμών ως επιτυχία», για να προσθέσει πως «η Ελλάδα όμως είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν κατάφερε να καταβάλει στους παραγωγούς το 70% της Βασικής Ενίσχυσης την 30ή Οκτωβρίου 2025, όπως προβλέπει ξεκάθαρα ο ευρωπαϊκός κανονισμός».

«Κάθε πέρυσι… και καλύτερα»

«Δυστυχώς για την κυβέρνηση, το ‘θαύμα’ της τεχνητής εικόνας κράτησε μόλις μία ημέρα. Από σήμερα, οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια: μειωμένες ενισχύσεις και άδειους τραπεζικούς λογαριασμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για να προσθέσει πως «σαν να μην έφτανε η απογοήτευση, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε αυτόματες χρεώσεις από τους λογαριασμούς των δικαιούχων, δίνοντας την αίσθηση ότι η πληρωμή έγινε περισσότερο για να εισπράξει ο ίδιος παρά για να στηρίξει τους αγρότες. Η εικόνα της ενίσχυσης μετατράπηκε σε πικρή ειρωνεία, καθώς τα ποσά εξαφανίστηκαν πριν καν προλάβουν να ανακουφίσουν τους παραγωγούς».

«Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Σ.Σ. ΚΑΠ), το ποσό της Βασικής Ενίσχυσης για το 2025 ανέρχεται σε €829.567.104. Η χώρα μας είχε τη δυνατότητα να καταβάλει ως προκαταβολή το 70% του ποσού, δηλαδή €580.696.972. Αντί αυτού, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, πιστώθηκαν μόλις 363 εκατομμύρια ευρώ σε 471.833 δικαιούχους – δηλαδή μόλις το 44% της Βασικής Ενίσχυσης. Συνεπώς, οι παραγωγοί έλαβαν 217 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από αυτά που δικαιούνται», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Και υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για τη χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας, ενώ και ο αριθμός των δικαιούχων είναι μειωμένος σε σχέση με κάθε προηγούμενο έτος», σχολιάζοντας: «Κάθε πέρυσι… και καλύτερα».

«Εθνική Στρατηγική για την πρωτογενή παραγωγή»

«Για λόγους αξιοπιστίας και πλήρους διαφάνειας», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, «καλούμε το ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει άμεσα στα εξής:

»Να δημοσιοποιήσει όλα τα στοιχεία των πληρωμών, καθώς και τα ποσά ενίσχυσης ανά στρέμμα για κάθε αγρονομική περιφέρεια: αροτραίων καλλιεργειών, μόνιμων καλλιεργειών και βοσκοτόπων.

»Να ολοκληρώσει επιτέλους τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και να διασφαλίσει την πληρωμή των πραγματικών κτηνοτρόφων, που διαθέτουν αποδεδειγμένη παραγωγή γάλακτος, κρέατος και προμήθειας ζωοτροφών.

»Να επιλύσει άμεσα τις εκκρεμότητες κατοχής γης.

»Να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των δορυφορικών αποτυπώσεων (monitoring) σε αγροτεμάχια, ιδίως σε ακριτικές περιοχές όπου το ζήτημα είναι πιο έντονο».

«Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, οι αγωνίες και οι ανάγκες των αγροτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να απαιτούμε δικαιοσύνη και να δίνουμε φωνή στους περήφανους ανθρώπους της ελληνικής γης. Παραμένουμε σταθεροί υποστηρικτές μιας Εθνικής Στρατηγικής για την πρωτογενή παραγωγή, που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προς όφελος της χώρας, της υπαίθρου και των ανθρώπων που παράγουν», τονίζει καταληκτικά.