Συνώνυμο της υπομονής για εκατομμύρια οδηγούς ανά τον κόσμο οι μποτιλιαρισμένοι δρόμοι. Ο κυκλοφοριακός φόρτος σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα όρια αντοχής του δικτύου. Οι δύο πολωνικές πόλεις που βρίσκονται στη δεκάδα με την μεγαλύτερη κίνηση στους δρόμους και η Αθήνα.

Η προσθήκη περισσότερων δρόμων συχνά χειροτερεύει την κίνηση, αντί να τη βελτιώνει, γιατί ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο

Τα τελευταία στοιχεία από το TomTom Traffic Index, μία από τις πιο ολοκληρωμένες ετήσιες έρευνες κυκλοφορίας στον κόσμο, καταγράφουν την παγκόσμια κατάταξη των επιπέδων συμφόρησης στους δρόμους σε 500 πόλεις, σε 62 χώρες. Οι πολίτες χάνουν ατελείωτες ώρες σε φρακαρισμένους δρόμους, ένα εξουθενωτικό πρόβλημα, το οποίο διαρκώς επιδεινώνεται.

Σε όλο τον πλανήτη, οι μεγαλουπόλεις έχουν φρακάρει, καθώς ο αστικός πληθυσμός αυξάνεται ταχύτερα από ό,τι οι υποδομές. Μετά την πανδημία, η τηλεργασία έδωσε μια προσωρινή ανάσα, αλλά η «επιστροφή στο γραφείο» επανέφερε το πρόβλημα.

Ο δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης

H έκθεση από το TomTom Traffic Index βασίζεται σε ανάλυση ανώνυμων δεδομένων GPS σχετικά με τις ταχύτητες και τους χρόνους ταξιδιού των οδηγών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης δείχνει πόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται κανείς για να οδηγήσει κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής σε σύγκριση με την ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας.

Η πόλη με την μεγαλύτερη κίνηση στον κόσμο είναι το Μέξικο Σίτι ενώ η Αθήνα βρίσκεται στην 51η θέση και η Λευκωσία στην 53η. Αντιστοίχως στην ευρωπαϊκή κατάταξη, η Αθήνα είναι 17η και η Λευκωσία 18η. Μάλιστα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, η κίνηση σε αυτές τις δύο πόλεις έχει αυξηθεί.

Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης των κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αττική, το εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υλοποίησε το Athens Traffic Dashboard με την πλατφόρμα να έχει εξελιχθεί σε «ένα ισχυρό εργαλείο ανάλυσης, ικανό να υποστηρίξει κυκλοφοριακές μελέτες, αξιολογήσεις πολιτικών κινητικότητας, αλλά και επιχειρησιακές αποφάσεις (π.χ. χρονισμός έργων/συντηρήσεων, προτεραιοποίηση παρεμβάσεων κ.α.)», σύμφωνα με τον Δρ. Ορφέα Καρούντζο, Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό και Επιστημονικό Συνεργάτης του Εργαστηρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εποχικότητα, η τουριστική πίεση και τα… σταθερά απρόοπτα συμβάντα (τροχαία, τεχνικά έργα, ακραία καιρικά φαινόμενα) «φορτώνουν» ένα σύστημα που λειτουργεί ήδη στα όριά του. Διαπιστώνει μάλιστα πως υπάρχουν οδικοί άξονες μόνιμος «εφιάλτης» για του Αθηναίους. «Σε κομβικούς διαδρόμους, όπως ο Κηφισός και η Λεωφόρος Κηφισίας, οι αιχμές επαναλαμβάνονται με ρυθμό σχεδόν μετρονόμου στις ίδιες ώρες» είχε σχολιάσει στο in και στη Δήμητρα Τριανταφύλλου πρόσφατα ο κ. Καρούντζος.

Αρνητική «πρωτιά» για το Δουβλίνο – Εκτός πρώτης δεκάδας η Αθήνα

Πίσω στο δείκτη κυκλοφορίας της TomTom. Πάνω από έξι πόλεις από την Πολωνία, μεταξύ των οποίων το Πόζναν, το Βρότσλαβ, το Μπίντγκοζτς και η Κρακοβία, μπήκαν στην πρώτη δεκάδα των πιο συμφορημένων αστικών κέντρων της Ευρώπης. Τα επίπεδα συμφόρησης σε αυτές τις πόλεις βρίσκονται επίσης σε επίπεδα ρεκόρ, αν και όχι τόσο δραματικά όσο στο Łódź ή το Lublin.

Το Δουβλίνο βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με τις πόλεις με τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Ευρώπη, με το Βουκουρέστι (5ο), την Κωνσταντινούπολη (6η) και τη Βουδαπέστη (7η) να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Χάσιμο χρόνου

Οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις αποτελούν πραγματικό χάσιμο χρόνου για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις. Περισσότερος χρόνος σε κυκλοφοριακή συμφόρηση σημαίνει περισσότερα καυσαέρια, μεγαλύτερη έκθεση στη ρύπανση και άγχος. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση επηρεάζει την ελκυστικότητα των επενδύσεων και την άνεση διαβίωσης.

Η λειτουργία της μηχανής στη λεγόμενη κατάσταση «stop-and-go» είναι η λιγότερο αποδοτική ενώ το κόστος ανά χιλιόμετρο εκτοξεύεται. Τα φρένα, ο συμπλέκτης και ο κινητήρας καταπονούνται δυσανάλογα σε σχέση με την κίνηση σε ανοιχτό δρόμο.

Κάθε καθυστέρηση σε ένα φορτηγό μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος μεταφοράς, το οποίο τελικά μετακυλίεται στην τιμή του προϊόντος στο ράφι. Στο σύγχρονο εμπόριο, ο χρόνος είναι χρήμα. Οι καθυστερήσεις ανατρέπουν ολόκληρο τον προγραμματισμό παραγωγής και έχουν κόστος.

Επίσης, δεν πρέπει να αγνοούμε πως ένας εργαζόμενος που φτάνει στο γραφείο έχοντας περάσει μία ώρα σε μποτιλιάρισμα, ξεκινά τη μέρα του με υψηλό στρες και χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας.

Προσπάθειες αποσυμφόρησης

Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι η κατασκευή περισσότερων δρόμων δεν λύνει το πρόβλημα.

Πλέον, πολλές πόλεις (όπως το Άμστερνταμ και η Κοπεγχάγη) θεωρούνται τα πρότυπα του μέλλοντος, έχοντας δώσει απόλυτη προτεραιότητα στο ποδήλατο και το τρένο, καθιστώντας το αυτοκίνητο «ξένο σώμα» στον αστικό ιστό. Η δήμαρχος του Παρισιού, Anne Hidalgo, προώθησε το όραμα όπου κάθε κάτοικος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του (εργασία, ψώνια, υγεία, αναψυχή) σε 15 λεπτά με τα πόδια ή το ποδήλατο.

Πολλές πόλεις όπως το Ελσίνκι και το Λουξεμβούργο χρησιμοποιούν AI για τη διαχείριση της κυκλοφορίας: Αισθητήρες προσαρμόζουν τη διάρκεια του πράσινου στα φανάρια ανάλογα με τον πραγματικό αριθμό οχημάτων και λεωφορείων.