«Κόμβος» κρούσης για το κυκλοφοριακό

Στη σύσταση μιας νέας κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. – με την ονομασία «Κόμβος» – η οποία σε πρώτη φάση θα διαθέτει περίπου 150 αστυνομικούς «άμεσης επέμβασης» για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τον απεγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών σε δεκάδες μποτιλιαρίσματα σε όλη την Αττική προχωρά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ύστερα και από τη προχθεσινή σύσκεψη με υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί αυτοί θα ανήκουν στη Διεύθυνση Τροχαίας του υπουργείου και πολλοί από αυτούς θα κινούνται με δίκυκλα λαμβάνοντας δεδομένα από τα ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής κυκλοφορίας, από 10 drones που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ. και από το σύστημα εποπτείας καμερών και θα σπεύδουν, ύστερα από συνεννόηση με το επιχειρησιακό κέντρο, σε σημεία αυξημένης κυκλοφορίας.

Και αυτό όχι μόνο στις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας αλλά και περιφερειακά του κέντρου, όπου παρουσιάζονται οι συνήθεις καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων, αλλά και οι απρόοπτες/περιοδικές καταστάσεις λόγω κάποιου τροχαίου συμβάντος, λαϊκών αγορών, τοπικών κινητοποιήσεων, ταυτόχρονης άφιξης οχηματαγωγών πλοίων στα λιμάνια κ.λπ., για όλα τα οποία θα χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική χαρτογράφηση περιοχών κυκλοφοριακού φόρτου ώστε να υπάρχει κινητοποίηση των αστυνομικών του «Κόμβου» και με βάση συγκεκριμένο σχεδιασμό και προβλέψεις.

Οι συγκεκριμένοι 150 αστυνομικοί, οι οποίοι θα ακολουθούν τις εντολές πέντε προϊσταμένων αξιωματικών, αρχικά θα προέρχονται από τις υπηρεσίες της Τροχαίας, σύντομα όμως σχεδιάζεται να υπάρξει και ενίσχυσή τους με νέους αστυνομικούς που θα λάβουν σχετική εκπαίδευση για την «απελευθέρωση» της κίνησης των οχημάτων.

Η Τροχαία Αττικής με την αρμόδια Υποδιεύθυνση Αθηνών θα συνεχίζει να διαθέτει λίγους τροχονόμους για τη διευκόλυνση της κίνησης οχημάτων στους 3-4 κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, όπως συμβαίνει καθημερινά, αλλά θα εστιάζει το ενδιαφέρον της στο ζήτημα καταγραφής παραβάσεων, ελέγχων, ερευνών σε τροχαία συμβάντα κ.λπ., με το κύριο έργο πλέον της υποβοήθησης των οδηγών, εντός και εκτός κέντρου, να αποτελεί στοίχημα των δικυκλιστών κρούσης του «Κόμβου».

