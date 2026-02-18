newspaper
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 09:10
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»
Πολιτική Γραμματεία 18 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε να μη θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις μας (...). Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε είναι οι ολιγάρχες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Spotlight

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη το βράδυ της Τρίτης και κατά τη διάρκειά της απάντησε στο δίλημμα «Νέα Δημοκρατία ή χάος» που έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε να μη θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις μας. Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού που θα μπουν σε περιπέτεια; Ότι έχουμε τη δεύτερη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε 26οι στους 27; Ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού του για ενοίκιο σε όλη την Ευρώπη; Ότι είμαστε δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρώπη; Ότι έχει καταρρεύσει η δημόσια παιδεία; Ότι τα ολιγοπώλια εισπράττουν δισεκατομμύρια εν μέσω ακρίβειας; Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι οι ολιγάρχες» ανέφερε (Kontra) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Επανέλαβε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και να φέρει την πολιτική αλλαγή, καθώς έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, αξιοπιστία και στελέχη.

Η πρωτοφανή δήλωση Θεοχάρη

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στην πρωτοφανή δήλωση Θεοχάρη: «Αφού πήγαν τόσο καλά τα πράγματα, πότε θα πέσει το καλώδιο; Πότε θα ολοκληρωθεί η επένδυση; Και, αντί να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, ρίχνουν τις ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ε, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και δεν άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών να σχολιάζει αυτά που είπε ο κ. Θεοχάρης πριν από δύο ημέρες, που είναι πολύ σοβαρά και υπονομευτικά για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αλλά και για τις σχέσεις μας με την Κυπριακή Δημοκρατία».

Επέμεινε στην ανάγκη να εκπονηθεί ένα «Νέο Ελσίνκι» και επανέλαβε ότι «η Τουρκία δεν πρέπει να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο συμμέτοχος στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Αυτή είναι μία διαφορετική προσέγγιση που έχουμε ως  ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία».

Τα εξοπλιστικά προγράμματα

Ερωτηθείς τι διαφορετικό θα έκανε στα εξοπλιστικά προγράμματα της τελευταίας εξαετίας, ήταν σαφής: «Θα κάναμε αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά με ρήτρες εσωτερικής παραγωγής. Σε αντίθεση δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, θα κάναμε μια πολύ μεγάλη επένδυση στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και όχι να είμαστε μόνο καταναλωτές εξοπλιστικών προγραμμάτων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών ή των Αμερικάνων».

Η συνταγματική αναθεώρηση

Ερχόμενος στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε: «Τι σημαίνει να δώσεις το 180 την πρώτη Βουλή; Σημαίνει ότι στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, μπορεί η πλειοψηφία των 151 -όποια και αν είναι- να γράψει το άρθρο όπως θέλει. Όπως έγινε στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε αυτό διαφωνώ και ως μηχανισμό, για αυτό και προτείνω και αλλαγή και τροποποίηση του άρθρου 110 Σ., ώστε να χρειάζεται 180 στην πρώτη και 180 στη δεύτερη. Άρα, έτσι και αλλιώς ευρύτερη συναίνεση και στο ποια άρθρα θα μπουν στα υπό αναθεώρηση αλλά και πώς θα γραφτεί το άρθρο και θα τροποποιηθεί σε δεύτερο χρόνο. Άρα, εμείς μπαίνουμε στο διάλογο, θα έχουμε ισχυρές πολιτικές δεσμεύσεις για το πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν τα άρθρα, τι πρέπει να γίνει το πολιτικό χρήμα, τι πρέπει να γίνει για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τι πρέπει να γίνει με το άρθρο 16.

Τώρα πολιτική δέσμευση με προτάσεις και σχέδιο και στην επόμενη Βουλή γράφουμε το άρθρο μαζί. Και δεν λέω εμείς μόνοι μας ή κάποιο άλλο κόμμα. Μαζί σε ευρύτερη συναίνεση».

Έφερε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρωθυπουργικής αναξιοπιστίας το πως χειρίστηκε την αλλαγή στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Θυμάστε τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης τότε; Ότι αλλάζει το άρθρο για να μην πηγαίνουμε σε πρόωρες εκλογές αλλά μένει το πνεύμα του άρθρου περί ευρύτερης συναίνεσης στον ΠτΔ. Και ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που καταπάτησε το πνεύμα του άρθρου από το 1974 ως σήμερα επιλέγοντας έναν βουλευτή του για ΠτΔ. Άρα, γιατί να τον εμπιστευτούμε στην πρώτη Βουλή;» αναρωτήθηκε.

Δεν υπάρχει «σκάνδαλο ΠΑΣΟΚ»

Ως προς την υπόθεση των κονδυλίων για την επαγγελματική κατάρτιση και τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί σκανδάλου ΠΑΣΟΚ, ήταν ξεκάθαρος: «Έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας επί επτά χρόνια, έκαναν τους νόμους, είναι υπεύθυνοι των ελέγχων. Και, επειδή ένα είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, φταίει το ΠΑΣΟΚ; Φταίει η Νέα Δημοκρατία αποκλειστικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι για προπαγάνδα».

Μάλιστα εξέφρασε την άποψη του για την ύπαρξη θητειών σε διάφορες δημόσιες θέσεις.

«Πρέπει να υπάρξουν θητείες. Αυτό θα είναι μία σοβαρή μεταρρύθμιση για να έχουμε μια ποιοτικότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη αξιοκρατία. Όταν μένεις πολλά χρόνια σε μια καρέκλα, δυστυχώς, γίνονται κλειστά συστήματα εξουσίας» ανέφερε.

Και κατέληξε: «Πώς θα απαντήσουμε στην κρίση αξιοπιστίας, εάν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη διάθεση για διαφάνεια; Αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τη διάθεση για μια ειλικρινή προσέγγιση, για ένα λόγο αλήθειας; Όταν ακούω κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από άλλα κόμματα παλαιότερα να μιλούν για πολιτική ηθική αλλά επιτρέπουν στον περίγυρό τους να ξεσπούν σκάνδαλα και  κάνουν τους τροχονόμους, για ποια πολιτική ηθική μιλάμε; Προσωπικά έχω μία αρχή: όταν υπάρχει ένα ζήτημα -γιατί ο άνθρωπος δεν έχει καταδικαστεί, ερευνάται-, αναστολή της κομματικής του ιδιότητας. Δεν είμαι δικαστήριο να τον καταδικάσω. Γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα;»

Το «κόμμα Τσίπρα»

Τέλος ερωτηθείς για το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, επισήμανε: «Αν τα είχε καταφέρει καλύτερα ο κ. Τσίπρας, δεν θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία 40% και εκείνος 17%. Τέτοια ήττα σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Έχει δικαίωμα να επιστρέψει, θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός. Εμείς λέμε σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες και σε όλο το δημοκρατικό κόσμο, ελάτε μαζί μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί ο στόχος είναι η ήττα της σημερινής πολιτικής. Καλύτερη ζωή, λιγότερες ανισότητες, περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά, περισσότερη προστασία της μεσαίας τάξης και των αδύναμων σημαίνει μια άλλη πολιτική. Η σημερινή πολιτική του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας θα είναι -για τρίτη θητεία- καταστροφή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Τα 5 top picks το 2026

ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Τα 5 top picks το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά- Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά- Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ
Εκτός κόμματος 18.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ

Η Αναστασία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σύνταξη
Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ
Διαξιφισμοί και κενά 18.02.26

Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιδράσεις απέναντι στις «διευκρινίσεις» που έδωσε η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιπολίτευση και φορείς ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου

H κ. Κωνσταντοπούλου, προειδοποίησε μάλιστα πως θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες κατά των «συκοφαντών» και όσων αναπαράγουν τις «συκοφαντίες»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της
Γεμάτη σκάνδαλα 17.02.26

Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να 'συνηθίσει' την ελληνική κοινωνία σε έναν πολιτικό μιθριδατισμό, με νέα σκάνδαλα να έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια και τη διαφθορά να πνίγει το δημόσιο διάλογο», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου

«Η ίδια εταιρεία, η οποία υπέγραψε μαζί μας χθες, υπογράφει και με την Τουρκία για άλλες περιοχές. Άρα, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία είναι ένα χωριστό κεφάλαιο από τα ενεργειακά», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής – Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός
4 παραστάσεις 18.02.26

Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής - Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός

Το Mountain, η νέα δουλειά των RootlessRoot, που ενθουσίασε το κοινό στον πρώτο κύκλο παραστάσεών του τον Ιούνιο του 2025, επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Χώρο ΦΙΑΤ, στο Κουκάκι.

Σύνταξη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά- Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά- Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ
Εκτός κόμματος 18.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ

Η Αναστασία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σύνταξη
Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;
Reality Check 18.02.26

Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;

Το νέο ντοκιμαντέρ πηγαίνει πίσω στην ταραχώδη πορεία του America’s Next Top Model, με την Τάιρα Μπανκς να μιλά χωρίς όρους για τα λάθη, τις αντιδράσεις και το ενδεχόμενο επιστροφής

Σύνταξη
Διεθνής Αμνηστία: Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa – Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα
Διεθνής Αμνηστία 18.02.26

Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa - Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα

Πώς έγινε η στόχευση με Predator μέσω WhatsApp στο iPhone γνωστού δημοσιογράφου από την Ανγκόλα - Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστία και η μη απάντηση της Intellexa στα ερωτήματα που απέστειλε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη
Ελλάδα 18.02.26

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πλήρωμα περιπολικού στο Αιγάλεω έκρινε ύποπτο το όχημα του 21χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο - Εκείνος ωστόσο δεν υπάκουσε και ξεκίνησε η καταδίωξη

Σύνταξη
Σκιάθος: Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της
Στη Σκιάθο 18.02.26

Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της

Η νεαρή λεχώνα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βόλου με εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από μία εβδομάδα - Η κατάστασή της έδειχνε να βελτιώνεται ώσπου παρουσιάστηκε ραγδαία επιδείνωση

Σύνταξη
ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Ελλάδα 18.02.26

ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

«Η Ιστορία δεν είναι ουδέτερη. Έχει πρόσωπα, έχει ονόματα χαραγμένα με αίμα στη συλλογική μνήμη. Οι '200' δεν ήταν αριθμός. Ήταν εργάτες, δάσκαλοι, φοιτητές», τονίζει ο ΣΦΕΑ

Σύνταξη
Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
Euroleague 18.02.26

Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ στην Euroleague, η κατάσταση στη Μονακό είναι στον αέρα και οι ομάδες της Euroleague θέλουν να το εκμεταλλευτούν – Τα δεδομένα για τον Αμερικανό

Σύνταξη
Tax Revenues at 6.207Β in January
English edition 18.02.26

Tax Revenues at 6.207Β in January

The primary result on a modified cash basis showed a surplus of 3.510 billion euros, compared with a target of 1.751 billion euros.

Σύνταξη
Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;
Επαγγέλματα χάνονται 18.02.26

Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;

Στη Γαλλία τα Άρλεκιν δεν θα μεταφράζονται πια από ανθρώπους αλλά από ΑΙ. Στην Ελλάδα το επάγγελμα του υποτιτλιστή κινδυνεύει. Θα «σκοτώσει» η τεχνητή νοημοσύνη τις μεταφραστικές εργασίες;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική
Ορίστε; 18.02.26

H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική

Η Charli XCX κλήθηκε στο να απαντήσει έαν θέλει «ένα ή περισσότερα παιδιά» και η απάντηση της δεν φάνηκε να αρέσει στον Τζέισον Μπέιτμαν (αλλά ποιος νοιάζεται;).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
Εργατικό δυστύχημα 18.02.26

Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη δικογραφία, από τις καταθέσεις εργαζομένων, στη Βιολάντα για την ένταση της μυρωδιάς προπανίου στην επιχείρηση, που αγνοήθηκε από την ιδιοκτησία, είναι αποκαλυπτικά

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο