Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία

Χαιρετισμό στην εκδήλωση των νομαρχιακών επιτροπών της Ά και Β΄Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκη στην εκδήλωση των νομαρχιακών επιτροπών Θεσσαλονίκης

«Ακρίβεια, ανισότητες, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, απαξίωση δημόσιας υγείας και παιδείας, ανασφάλεια, εγκληματικότητα. Ποιο είναι το μέλλον; Θέλουν να μας πείσουν ότι το μέλλον είναι μονόδρομος, πως ένα κόμμα εξουσίας έχει η Ελλάδα: τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλουν να πουν οι δημοσκοπήσεις. Θέλουν να περάσει στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού ότι μόνο ένα κόμμα είναι κυβερνητικό και τα υπόλοιπα είναι κόμματα διαμαρτυρίας» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚ τους «χαλάει τη σούπα»

Και συνέχισε λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ τους «χαλάει τη σούπα» καθώς «στη ΔΕΘ ανέδειξε πρόγραμμα συγκεκριμένο, σοβαρό, κοστολογημένο και αξιόπιστο» αναδεικνύοντας το κόμμα σε «μεγάλο εχθρό του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Γι’ αυτό, είπε, «πρέπει να αγωνιστούμε όλες οι γενιές της παράταξης έχοντας θεσμική μνήμη. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει μπροστά στον στόχο να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία (…)». Σημείωσε επίσης πως «το ΠΑΣΟΚ σήκωσε κεφάλι για να είναι ο ιστορικός αντίπαλος της συντήρησης στη χώρα» και υπογράμμισε πως «δεν είναι κόμμα καταγγελίας αλλά ελπίδας και προοπτικής».

Ήταν αιχμηρός απέναντι στο διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας «Μητσοτάκης ή χάος» τονίζοντας: «Αυτή η παράταξη γεννήθηκε με δυο λέξεις: την πατρίδα και την πρόοδο. Αυτές είναι η πυξίδα της παράταξης μας (…)».

Γι’ αυτό, τόνισε «στις επόμενες εκλογές δεν κρίνεται το μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών σας και των οικογενειών σας. Και δεν αξίζει να είναι στα χέρια των ανθρώπων που υπονομεύουν το μέλλον της χώρας».

«Η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι νίκη του απλού κόσμου»

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε άνισο τον αγώνα που δίνει η παράταξη γιατί «δεν παλεύουμε όλοι με τα ίδια όπλα και αυτό να μην το χαρίσετε ποτέ σε κανέναν. Δεν μας αγόρασαν ούτε εφημερίδες ούτε sites ούτε μας παίζουν τα κανάλια μέρα -νύχτα χωρίς να λέμε τίποτα. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με τον κόπο και τα πιστεύω μας. Η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι νίκη του απλού κόσμου».

Και κατέληξε με έμφαση: «Ποιος θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα; Αυτός που έμαθε να λειτουργεί μόνο με τα συμφέροντα; Αυτός που γεννήθηκε από τα συμφέροντα; Αυτοί που ανέβηκαν στα ασανσέρ της εγχώριας ολιγαρχίας και οικογενειοκρατίας; Ή αυτοί που είναι δικά σας παιδιά; Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό καθήκον να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να οικοδομήσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας».