newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης έστειλαν περισσότεροι από 5.000 μαθητές από 55 σχολεία του Δήμου Ωραιοκάστρου
Αυτοδιοίκηση 30 Δεκεμβρίου 2025 | 13:40

Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης έστειλαν περισσότεροι από 5.000 μαθητές από 55 σχολεία του Δήμου Ωραιοκάστρου

Περισσότεροι από 5.000 μαθητές από 55 σχολεία ενίσχυσαν το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέροντας τρόφιμα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Spotlight

Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς έστειλαν περισσότεροι από 5.000 μαθητές από 55 σχολεία του Δήμου Ωραιοκάστρου. Τα παιδιά, μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, συμμετείχαν στη δράση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης με τίτλο «Τα ξωτικά φέρνουν τα δώρα τους», με στόχο να υποστηριχθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πολιτών.

Στόχος της δράσης, που έγινε πριν από τα Χριστούγεννα, ήταν η συγκέντρωση τροφίμων από τους μαθητές, με την προσφορά ενός προϊόντος ξηράς τροφής, ως ένδειξη εθελοντισμού και υποστήριξης προς τους ευάλωτους πολίτες.

«Μας κάνετε όλους περήφανους»

«Ένα μεγάλο μπράβο και ένα ειλικρινές ευχαριστώ στα παιδιά που με αγάπη και διάθεση προσφοράς συγκέντρωσαν τρόφιμα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του τόπου μας. Με την πράξη τους μας θυμίζουν τη δύναμη της αλληλεγγύης και δείχνουν ότι ακόμα και μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Τέτοιες δράσεις αποδεικνύουν ότι η αλληλεγγύη και η προσφορά ξεκινούν από τη νέα γενιά. Μας κάνετε όλους περήφανους», ανέφερε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης και συνεχάρη παράλληλα τους γονείς των παιδιών και τους εκπαιδευτικούς.

«Θέλω να απευθύνω ένα βαθύ, ειλικρινές ευχαριστώ στα παιδιά που συμμετείχαν στη δράση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Με τις μικρές τους καρδιές ορθάνοιχτες μάζεψαν τρόφιμα για οικογένειες που περνούν δύσκολες στιγμές. Μέσα σε κάθε προσφορά τους υπήρχε αγάπη και ελπίδα. Χάρη σε αυτά τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς κάποια σπίτια τα φετινά Χριστούγεννα δεν ήταν σιωπηλά. Είχαν ένα γιορτινό τραπέζι στρωμένο, ένα χαμόγελο ανακούφισης, μια στιγμή ζεστασιάς που ίσως είχε να φανεί καιρό. Σας ευχαριστώ από καρδιάς γιατί κάνατε τα Χριστούγεννα πιο ανθρώπινα», τόνισε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Χρήστος Σαραμούρτσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μπλάκ τζακ για τις μετοχές των τραπεζών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μπλάκ τζακ για τις μετοχές των τραπεζών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Economy
Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο
Υποδομές 30.12.25

Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου». Για οχηρό απέναντι στην κλιματική κρίση κάνει λόγο η δημοτική Αρχή Δυτικής Σάμου.

Σύνταξη
Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
Περιβάλλον 29.12.25

Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Παρεμβαίνει ο δήμος Ηρακλείου για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων.

Σύνταξη
Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
Εκπαιδευτικές υποδομές 29.12.25

Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Το νέο σχολείο θα ακολουθεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι
Η γιορτή 29.12.25

Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι

Ο Δήμος Πειραιά καλωσορίζει το νέο έτος με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Σύνταξη
Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις
Δήμος Αθηναίων 28.12.25

Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα πρώτα δύο χρόνια που βρίσκεται στη δημαρχία του δήμου Αθηναίων τονίζοντας πως «τα επόμενα τρία χρόνια προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο αποφασιστικά»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών
«Ομαδικός βιασμός» 30.12.25

Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών

Λίγες εβδομάδες μετά την επιτυχία της σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, τα παιδιά του Sean Combs ανακοίνωσαν δικό τους ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους, την ώρα που οι σοβαρές κατηγορίες, οι αγωγές και οι νομικές αντιπαραθέσεις κρατούν την οικογένεια στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid)
kick boxing 30.12.25

Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid)

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.

Σύνταξη
Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά απάντησε ότι θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του. Απίθανες δικαιολογίες ΕΠΟ, ΚΕΔ για την κακή εικόνα της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025
Box office bombs 30.12.25

Οι υπερπαραγωγές που κατέληξαν σε «ναυάγιο»: Αυτές είναι οι ταινίες – απογοήτευση του 2025

Ξεκίνησαν με πολλά όνειρα - να κάνουν τη διαφορά, να πουν την ιστορία τους, να σαρώσουν στο box office. Στο τέλος απέτυχαν είτε να βγάλουν τα λεφτά τους είτε να κερδίσουν κοινό και κριτικούς - είτε και τα δύο μαζί. Αυτές είναι οι ταινίες που απογοήτευσαν μέσα στο 2025.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο