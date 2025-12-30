Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης έστειλαν περισσότεροι από 5.000 μαθητές από 55 σχολεία του Δήμου Ωραιοκάστρου

Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς έστειλαν περισσότεροι από 5.000 μαθητές από 55 σχολεία του Δήμου Ωραιοκάστρου. Τα παιδιά, μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, συμμετείχαν στη δράση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης με τίτλο «Τα ξωτικά φέρνουν τα δώρα τους», με στόχο να υποστηριχθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πολιτών.

Στόχος της δράσης, που έγινε πριν από τα Χριστούγεννα, ήταν η συγκέντρωση τροφίμων από τους μαθητές, με την προσφορά ενός προϊόντος ξηράς τροφής, ως ένδειξη εθελοντισμού και υποστήριξης προς τους ευάλωτους πολίτες.

«Μας κάνετε όλους περήφανους»

«Ένα μεγάλο μπράβο και ένα ειλικρινές ευχαριστώ στα παιδιά που με αγάπη και διάθεση προσφοράς συγκέντρωσαν τρόφιμα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του τόπου μας. Με την πράξη τους μας θυμίζουν τη δύναμη της αλληλεγγύης και δείχνουν ότι ακόμα και μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Τέτοιες δράσεις αποδεικνύουν ότι η αλληλεγγύη και η προσφορά ξεκινούν από τη νέα γενιά. Μας κάνετε όλους περήφανους», ανέφερε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης και συνεχάρη παράλληλα τους γονείς των παιδιών και τους εκπαιδευτικούς.

«Θέλω να απευθύνω ένα βαθύ, ειλικρινές ευχαριστώ στα παιδιά που συμμετείχαν στη δράση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Με τις μικρές τους καρδιές ορθάνοιχτες μάζεψαν τρόφιμα για οικογένειες που περνούν δύσκολες στιγμές. Μέσα σε κάθε προσφορά τους υπήρχε αγάπη και ελπίδα. Χάρη σε αυτά τα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς κάποια σπίτια τα φετινά Χριστούγεννα δεν ήταν σιωπηλά. Είχαν ένα γιορτινό τραπέζι στρωμένο, ένα χαμόγελο ανακούφισης, μια στιγμή ζεστασιάς που ίσως είχε να φανεί καιρό. Σας ευχαριστώ από καρδιάς γιατί κάνατε τα Χριστούγεννα πιο ανθρώπινα», τόνισε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Χρήστος Σαραμούρτσης.