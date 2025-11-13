Ξεκινά εκστρατεία κατά του bullying στο Δ. Ωραιοκάστρου

Εκστρατεία κατά του bullying και της νεανικής παραβατικότητας ξεκινά στο Δήμο Ωραιοκάστρου από την Αντιδημαρχία Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης, την Διεύθυνση Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής, σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η εκκίνηση της εκστρατείας έγινε χθες το απόγευμα με την διάλεξη του εφευρέτη – καθηγητή Γεώργιου Παυλίδη.

Το κοινό στην εκδήλωση καλωσόρισε η αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης, Ευαγγελία Δρόσου. Ευχαρίστησε τον κ. Παυλίδη για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσει για αυτά τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα και σημείωσε πως στο Δήμο Ωραιοκάστρου ξεκινά εκστρατεία για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της νεανικής βίας και παραβατικότητας.

«Ο σχολικός εκφοβισμός, η νεανική βία και η παραβατικότητα αποτελούν φαινόμενα που απειλούν την ασφάλεια, την ψυχική υγεία και την κοινωνική συνοχή της τοπικής μας κοινωνίας. Δεν είναι ζητήματα που αφορούν μόνο τα σχολεία· αφορούν όλο τον κοινωνικό ιστό, αφού κάθε περιστατικό βίας δεν αφήνει πίσω μόνο ένα παιδί πληγωμένο, αλλά μια ολόκληρη κοινότητα που πληγώνεται μαζί του», είπε η αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια βίου Εκπαίδευσης, Ευαγγελία Δρόσου και μετέφερε τον χαιρετισμό του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.

«Είμαστε δίπλα στα παιδιά»

Σημείωσε, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου, πως «ως Δήμος είμαστε δίπλα στα παιδιά μας και για αυτό σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων ξεκινάμε μια εκστρατεία με προγράμματα πρόληψης, συνεργασίες με σχολεία και ειδικούς, με δράσεις ενδυνάμωσης και συμμετοχής νέων, με την λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης και ενημέρωσης των γονέων. Στόχος της Διεύθυνσής Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής και προτεραιότητα αποτελούν το να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί μεγαλώνει σε έναν τόπο που το αγκαλιάζει, το προστατεύει και του δίνει το δικαίωμα να ονειρεύεται χωρίς φόβο και για αυτό ξεκινάμε καμπάνια ευαισθητοποίησης και πρόληψης της νεανικής βία».

Ευχαρίστησε την Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων, τον «Κεραυνό» Ωραιοκάστρου και το Συμβούλιο Νέων Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς συμμετέχουν σε δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού και της νεανικής παραβατικότητας, καθώς επίσης και την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, που ο ρόλος της είναι κομβικός για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Στην εκδήλωση χαιρέτισαν η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ωραιοκάστρου, Αθηνά Μαλίνη και ο εκπρόσωπος από τον «Κεραυνό», Στέργιος Κομσής, τονίζοντας πως είναι πολύ σημαντικό να αναλαμβάνονται και να υλοποιούνται πρωτοβουλίες και δράσεις για να αντιμετωπιστούν το μπούλινγκ και η βία μεταξύ των νέων.

Ο εφευρέτης – καθηγητής, Γιώργος Παυλίδης, μίλησε στη συνέχεια αναλυτικά για τον σχολικό εκφοβισμό. Παρουσίασε στοιχεία που φανερώνουν πως το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί ήδη στα πρώτα βήματα του ατόμου στο σχολικό περιβάλλον και κατέθεσε επιστημονικές και εμπειρικές προτάσεις για την αντιμετώπισή του.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ωραιοκάστρου