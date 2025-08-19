Skye Stout: Η 16χρονη ποδοσφαιρίστρια που απάντησε στο διαδικτυακό μπούλινγκ με ένα υπέροχο γκολ

Η Skye Stout υπέγραψε το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με την Kilmarnock, μια στιγμή που θα έπρεπε να είναι από τις πιο χαρούμενες στη ζωή της. Όμως, η 16χρονη βρέθηκε στο στόχαστρο διαδικτυακής κακοποίησης, όταν χρήστες στα social media σχολίασαν με προσβλητικό τρόπο την επιδερμίδα της, η οποία φέρει σημάδια από δερματική πάθηση συνδεδεμένη με την ακμή.

Η Kilmarnock –η παλαιότερη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα στη Σκωτία, ιδρυμένη το 1961– ανακοίνωσε με ενθουσιασμό την απόκτησή της από τη Celtic, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο. Οι αναρτήσεις, ωστόσο, κατακλύστηκαν από αρνητικά σχόλια, με αποτέλεσμα το κλαμπ να τις διαγράψει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, και η ίδια η Stout κατέβασε σχετικές φωτογραφίες, πριν απενεργοποιήσει τελικά τους λογαριασμούς της.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις. Ο λογαριασμός Football Factly, με μισό εκατομμύριο ακολούθους, κάλεσε το κοινό να δείξει στήριξη στη νεαρή αθλήτρια: «Αυτό που θα έπρεπε να είναι η πιο όμορφη μέρα της ζωής της στιγματίστηκε από προσβλητικά σχόλια. Ας δείξουμε όλοι λίγη αγάπη στη Skye Stout και ας της ευχηθούμε μια επιτυχημένη καριέρα».

Η ανάρτηση έγινε viral, με πάνω από 2,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης. Οπαδοί της Kilmarnock μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες με δερματικά προβλήματα, δίνοντας θάρρος στη Stout να μην επιτρέψει στο bullying να την πληγώσει: «Είσαι πολύ πιο δυνατή από τα ανώνυμα trolls. Είμαστε τυχεροί που σε έχουμε στην ομάδα μας».

Στο πλευρό της στάθηκαν και δημόσια πρόσωπα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας, Humza Yousaf, δήλωσε: «Στα 16 της, η Skye Stout έχει ήδη πετύχει περισσότερα απ’ όσα θα καταφέρουν ποτέ οι επικριτές της. Συγχαρητήρια, πολλοί καλοί άνθρωποι είναι μαζί σου». Στήριξη εξέφρασαν επίσης ο ποδοσφαιρικός σχολιαστής Adam Summerton και παλαίμαχοι αστέρες όπως οι Ally McCoist, John Hartson και Jamie Carragher.

Skye Stout: Το γκολ της, απάντηση στο μπούλινγκ

Η 16χρονη όχι μόνο δεν πτοήθηκε από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά σκόραρε στο ντεμπούτο της με την Κιλμάρνοκ την Κυριακή (17.08.2025), σημειώνοντας έτσι το πρώτο της γκολ σε επίπεδο γυναικών, στο πρωτάθλημα Σκωτίας.

Η Skye Stout έκανε το 4-0 με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 37′ του αγώνα με την Σεντ Τζόνστον, με την ομάδα της να επικρατεί τελικά με 6-2.