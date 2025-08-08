view
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 11:26
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αργολίδα – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
InView 08 Αυγούστου 2025 | 09:40
Eνσωμάτωση

Κίνα: Πώς ένα περιστατικό bullying μεταξύ έφηβων κοριτσιών εξελίχθηκε σε μαζικές διαδηλώσεις

Ο εκφοβισμός στα σχολεία είναι ένα καυτό θέμα στην Κίνα, με πολλούς να θεωρούν ότι δεν γίνονται αρκετά για την προστασία των μαθητών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Spotlight

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα μια 14χρονη κοπέλα να τραυματιστεί ελαφρά, αλλά γιατί προκάλεσε τόσο έντονες διαδηλώσεις στην πόλη Τζιανγκιού στην Κίνα;

Όλα ξεκίνησαν ως ένα δυσάρεστο, αν και όχι ασυνήθιστο, περιστατικό εκφοβισμού μεταξύ εφήβων.

Στις 2 Αυγούστου, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που έδειχνε μια ομάδα εφήβων κοριτσιών να κλωτσούν, να χαστουκίζουν και να γελοιοποιούν ένα άλλο κορίτσι, που αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν 14 ετών, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Τζιανγκιού, μια μικρή πόλη 730.000 κατοίκων στη νοτιοδυτική Κίνα.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η επίθεση, που έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου, είχε ως αποτέλεσμα ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα γόνατα του κοριτσιού.

Το βίντεο έγινε viral στην τοπική κοινότητα και σύντομα μετατράπηκε σε μια μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρία που κατακλύσει τους δρόμους του Τζιανγκιού, με βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία και συντονισμένες προσπάθειες των αρχών να εμποδίσουν τη διάδοση των ειδήσεων για το συμβάν.

Τι ήταν λοιπόν αυτό που προκάλεσε την συγκέντρωση εκατοντάδων, ίσως και 1.000 ανθρώπων, στους δρόμους της Τζιανγκγιού το βράδυ της Δευτέρας;

Ένα ευρύτερο φαινόμενο

Σύμφωνα με τον Guardian, η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε ένα ισχυρό μείγμα από χρόνια απογοήτευσης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις βίας στην Κίνα, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις τοπικές αρχές και τις μερικές φορές βίαιες τακτικές της αστυνομίας για την καταστολή της διαφωνίας και της κριτικής.

Ένα βίντεο από τον τόπο της διαμαρτυρίας, που επαληθεύτηκε από την Guardian, είναι ενδεικτικό. Ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν:

«Δώστε μας πίσω τη δημοκρατία, απορρίψτε τον εκφοβισμό, υπηρετήστε τον λαό». Τραγουδούν επίσης τον εθνικό ύμνο της Κίνας.


Ο Κέβιν Σλέιτεν, που διευθύνει το China Dissent Monitor, ένα πρόγραμμα που παρακολουθεί τις αναταραχές στην Κίνα, είπε ότι η έκκληση για δημοκρατία πιθανότατα αναφερόταν στον τοπικό χειρισμό του περιστατικού και όχι σε εθνική αλλαγή καθεστώτος.

Άλλα βίντεο δείχνουν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Σε μια από τις συγκρούσεις, ένας άνδρας στέκεται ανάμεσα σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που διαπληκτίζεται με αρκετούς αστυνομικούς. «Τι θα κάνετε; Θα σύρετε την ηλικιωμένη;», φωνάζει.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει έναν αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπά κάποιον που είναι ήδη ακινητοποιημένος στο έδαφος.

 «Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι υπάρχει μεγάλη αδικία»

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, η αστυνομία εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι τρεις από τους φερόμενους ως θύτες, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, είχαν συλληφθεί και ότι τα δύο μεγαλύτερα κορίτσια θα σταλούν σε «ειδικά σχολεία για διορθωτική εκπαίδευση».

Για τους κατοίκους του Τζιανγκιού, αυτό δεν ήταν αρκετό για να κατευνάσει την οργή τους. Οι γονείς του θύματος πήγαν σε ένα τοπικό κυβερνητικό γραφείο, έπεσαν στα πόδια ενός τοπικού αξιωματούχου και ικέτεψαν για δικαιοσύνη. Ήδη είχε μαζευτεί πλήθος θεατών.

YouTube thumbnail

Σύντομα, περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της δημοτικής αρχής του Τζιανγκιού για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για την τιμωρία που θεωρούσαν υπερβολικά επιεική.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η οργή είχε φουντώσει. Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους έξω από το κτίριο της κυβέρνησης.

Στις οδούς στήθηκαν αστυνομικά οδοφράγματα. Ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση κοντά στο σημείο της διαμαρτυρίας εκτίμησε ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 1.000 άτομα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στον Guardian ότι είδε τουλάχιστον οκτώ άτομα να συλλαμβάνονται και ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα αστυνομικά οδοφράγματα αφαιρέθηκαν περίπου στις 11.30 μ.μ. τη Δευτέρα.

Ενεργοποιείται η λογοκρισία

Την Τρίτη το πρωί, οι αρχές έστρεψαν την προσοχή τους στον έλεγχο της ενημέρωσης.


Το hashtag «Τζιανγκιού» βρέθηκε για λίγο στην κορυφή των trending topics του Weibo, σύμφωνα με την China Digital Times, έναν ιστότοπο που παρακολουθεί το κινεζικό διαδίκτυο.

Ωστόσο, τα σχόλια και τα βίντεο λογοκρίθηκαν γρήγορα, ενώ οι αναρτήσεις που προωθούσαν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων πλημμύρισαν τις αναζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Τρίτη, τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο ενήλικες με τα επώνυμα Ντινγκ και Γιάνγκ τιμωρήθηκαν από τις αρχές δημόσιας ασφάλειας για «διανομή φημών με σκοπό να τραβήξουν την προσοχή» σχετικά με το περιστατικό.

Η καταστολή των ατόμων που μιλούσαν για το περιστατικό επιβλήθηκε και εκτός διαδικτύου.

Μια γυναίκα που εργάζεται σε ένα κατάστημα κοντά στο κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης δήλωσε στο Guardian ότι δεν της επιτρέπεται να μιλήσει για το περιστατικό επειδή «η αστυνομία μας έχει ήδη δώσει προφορική προειδοποίηση».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Τράπεζες
Attica Bank: Επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

Attica Bank: Επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Καμπελά στο in: «Μου αρέσει πολύ εδώ, θα γίνω ακόμα καλύτερος» (vid)
InView 03.08.25

Καμπελά στο in: «Μου αρέσει πολύ εδώ, θα γίνω ακόμα καλύτερος» (vid)

Ο Ρεμί Καμπελά μετά το παιχνίδι με την Ντεν Χάαγκ μίλησε αποκλειστικά στο In για την εμφάνισή του κόντρα στην ολλανδική ομάδα, αλλά και για τη δουλειά που γίνεται στην «ερυθρόλευκη» προετοιμασία.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Λιατσικούρας στο in: «Προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που μας ζητάει ο προπονητής» (vid)
InView 02.08.25

Λιατσικούρας στο in: «Προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που μας ζητάει ο προπονητής» (vid)

Ο Αργύρης Λιατσικούρας μίλησε στο In για το φιλικό με την Χέρενφεν, τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία, αλλά και για την εξέλιξη που έχει επιδείξει ο ίδιος και ο συμπαίκτης του, Σταύρος Πνευμονίδης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Φρίκη 08.08.25

Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της κόρης της.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
Media 08.08.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Culture Live 08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρατηγική διαφθορά
Σημάδια κρίσης 08.08.25

Στρατηγική διαφθορά

Όταν η διαφθορά δεν είναι «ενδημικό φαινόμενο» αλλά γίνεται πολιτική στρατηγική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο