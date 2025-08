Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει περιστατικό σχολικού εκφοβισμού στην Κίνα, με τους διαμαρτυρόμενους να ζητάνε δικαιοσύνη για το 14χρονο θύμα και πιο αυστηρές ποινές για τις δράστιδες.

Ένα βίντεο στο οποίο η κοπέλα δέχεται χτυπήματα και κλωτσιές και αναγκάζεται να γονατίσει, μπροστά από τρία άλλα ανήλικα άτομα, έγινε viral στην πόλη Jiangyou της επαρχίας Sichuan την περασμένη εβδομάδα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι τρεις ύποπτοι είναι όλες κορίτσια, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, και ότι δύο από αυτές είχαν σταλεί σε «ειδικά σχολεία για διορθωτική εκπαίδευση», σύμφωνα με το BBC.

A recent social hotspot in China over the past two days:

In the small southwestern city of Jiangyou, three girls (13 years old, 14 years old, and 15 years old) bullied a 14-year-old girl (by insulting her, slapping her face, and stripping her clothes), and also filmed a video and… pic.twitter.com/mBd8T61zVi

