Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα μια 14χρονη κοπέλα να τραυματιστεί ελαφρά, αλλά γιατί προκάλεσε τόσο έντονες διαδηλώσεις στην πόλη Τζιανγκιού στην Κίνα;

Όλα ξεκίνησαν ως ένα δυσάρεστο, αν και όχι ασυνήθιστο, περιστατικό εκφοβισμού μεταξύ εφήβων.

Στις 2 Αυγούστου, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που έδειχνε μια ομάδα εφήβων κοριτσιών να κλωτσούν, να χαστουκίζουν και να γελοιοποιούν ένα άλλο κορίτσι, που αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν 14 ετών, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Τζιανγκιού, μια μικρή πόλη 730.000 κατοίκων στη νοτιοδυτική Κίνα.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η επίθεση, που έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου, είχε ως αποτέλεσμα ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα γόνατα του κοριτσιού.

Το βίντεο έγινε viral στην τοπική κοινότητα και σύντομα μετατράπηκε σε μια μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρία που κατακλύσει τους δρόμους του Τζιανγκιού, με βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία και συντονισμένες προσπάθειες των αρχών να εμποδίσουν τη διάδοση των ειδήσεων για το συμβάν.

Τι ήταν λοιπόν αυτό που προκάλεσε την συγκέντρωση εκατοντάδων, ίσως και 1.000 ανθρώπων, στους δρόμους της Τζιανγκγιού το βράδυ της Δευτέρας;

🚨Confirmed: A viral video of a 14-year-old girl being brutally bullied in Sichuan sparked rare mass protests in Jiangyou—up to 1,000 people marched, demanding justice. Police cracked down violently, and online coverage was swiftly censored.#China #Bullying #Protests… pic.twitter.com/ruFc5oiDD2 — Sun 🌞 (@PaxStrategia) August 8, 2025

Ένα ευρύτερο φαινόμενο

Σύμφωνα με τον Guardian, η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε ένα ισχυρό μείγμα από χρόνια απογοήτευσης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις βίας στην Κίνα, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις τοπικές αρχές και τις μερικές φορές βίαιες τακτικές της αστυνομίας για την καταστολή της διαφωνίας και της κριτικής.

Ένα βίντεο από τον τόπο της διαμαρτυρίας, που επαληθεύτηκε από την Guardian, είναι ενδεικτικό. Ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν:

«Δώστε μας πίσω τη δημοκρατία, απορρίψτε τον εκφοβισμό, υπηρετήστε τον λαό». Τραγουδούν επίσης τον εθνικό ύμνο της Κίνας.

Harcèlement en milieu scolaire : des manifestations à Jiangyou dans le Sichuan sévèrement réprimées. #江油事件 https://t.co/hOTBnc78DW — Philippe Kantor (@Kantor75) August 8, 2025



Ο Κέβιν Σλέιτεν, που διευθύνει το China Dissent Monitor, ένα πρόγραμμα που παρακολουθεί τις αναταραχές στην Κίνα, είπε ότι η έκκληση για δημοκρατία πιθανότατα αναφερόταν στον τοπικό χειρισμό του περιστατικού και όχι σε εθνική αλλαγή καθεστώτος.

Άλλα βίντεο δείχνουν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Σε μια από τις συγκρούσεις, ένας άνδρας στέκεται ανάμεσα σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που διαπληκτίζεται με αρκετούς αστυνομικούς. «Τι θα κάνετε; Θα σύρετε την ηλικιωμένη;», φωνάζει.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει έναν αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπά κάποιον που είναι ήδη ακινητοποιημένος στο έδαφος.

«Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι υπάρχει μεγάλη αδικία»

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, η αστυνομία εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι τρεις από τους φερόμενους ως θύτες, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, είχαν συλληφθεί και ότι τα δύο μεγαλύτερα κορίτσια θα σταλούν σε «ειδικά σχολεία για διορθωτική εκπαίδευση».

Για τους κατοίκους του Τζιανγκιού, αυτό δεν ήταν αρκετό για να κατευνάσει την οργή τους. Οι γονείς του θύματος πήγαν σε ένα τοπικό κυβερνητικό γραφείο, έπεσαν στα πόδια ενός τοπικού αξιωματούχου και ικέτεψαν για δικαιοσύνη. Ήδη είχε μαζευτεί πλήθος θεατών.

Σύντομα, περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της δημοτικής αρχής του Τζιανγκιού για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για την τιμωρία που θεωρούσαν υπερβολικά επιεική.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η οργή είχε φουντώσει. Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους έξω από το κτίριο της κυβέρνησης.

Στις οδούς στήθηκαν αστυνομικά οδοφράγματα. Ένας εργαζόμενος σε μια επιχείρηση κοντά στο σημείο της διαμαρτυρίας εκτίμησε ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 1.000 άτομα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στον Guardian ότι είδε τουλάχιστον οκτώ άτομα να συλλαμβάνονται και ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα αστυνομικά οδοφράγματα αφαιρέθηκαν περίπου στις 11.30 μ.μ. τη Δευτέρα.

Ενεργοποιείται η λογοκρισία

Την Τρίτη το πρωί, οι αρχές έστρεψαν την προσοχή τους στον έλεγχο της ενημέρωσης.

This incident happened in Jiangyou, Sichuan Province, China. The girl who was bullied has a mother who is deaf and mute, and because of that, she has been bullied at school for a long time. They even sold her phone. As adults, how can we teach our children better — or help those… pic.twitter.com/Vpz5JyzaXb — 盧 (@dfxgut30541) August 5, 2025



Το hashtag «Τζιανγκιού» βρέθηκε για λίγο στην κορυφή των trending topics του Weibo, σύμφωνα με την China Digital Times, έναν ιστότοπο που παρακολουθεί το κινεζικό διαδίκτυο.

Ωστόσο, τα σχόλια και τα βίντεο λογοκρίθηκαν γρήγορα, ενώ οι αναρτήσεις που προωθούσαν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων πλημμύρισαν τις αναζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Τρίτη, τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο ενήλικες με τα επώνυμα Ντινγκ και Γιάνγκ τιμωρήθηκαν από τις αρχές δημόσιας ασφάλειας για «διανομή φημών με σκοπό να τραβήξουν την προσοχή» σχετικά με το περιστατικό.

Η καταστολή των ατόμων που μιλούσαν για το περιστατικό επιβλήθηκε και εκτός διαδικτύου.

Μια γυναίκα που εργάζεται σε ένα κατάστημα κοντά στο κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης δήλωσε στο Guardian ότι δεν της επιτρέπεται να μιλήσει για το περιστατικό επειδή «η αστυνομία μας έχει ήδη δώσει προφορική προειδοποίηση».