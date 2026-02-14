newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές σε δεκάδες στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία
Κόσμος 14 Φεβρουαρίου 2026, 21:02

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές σε δεκάδες στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Οι υποδομές και οι αποθήκες όπλων της μαχητικής ομάδας στη Συρία χτυπήθηκαν, ενώ η Ουάσιγκτον επαίνεσε τη Δαμασκό για τον νέο ρόλο της στη συμμαχία

Σύνταξη
Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 10 επιδρομές σε περισσότερους από 30 στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία μεταξύ 3 και 12 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας κατά της εξτρεμιστικής ομάδας στο Ιράκ και τη Συρία.

Σύμφωνα με τον Guardian, το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (Centcom) δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν στόχους υποδομών και αποθηκών όπλων του IS.

Οι επιθέσεις ήταν μέρος της επιχείρησης Hawkeye Strike, κατά την οποία οι ΗΠΑ σκότωσαν ή συνέλαβαν όσους χαρακτήρισαν ως μαχητές του IS και χτύπησαν περισσότερους από 100 στόχους του IS.

Η εκστρατεία ξεκίνησε μετά την ενέδρα που έστησε ένα μέλος των γενικών δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας που συνδέεται με το IS στις αμερικανικές και συριακές δυνάμεις στην πόλη Παλμύρα, σκοτώνοντας δύο Αμερικανούς στρατιώτες και έναν διερμηνέα και τραυματίζοντας τρία μέλη των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ ηγούνται της διεθνούς συμμαχίας για την καταπολέμηση του IS στη Συρία και το Ιράκ από το 2014, συνεργαζόμενες με τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) για την ήττα της ριζοσπαστικής οργάνωσης.

Τον Νοέμβριο, η Συρία προσχώρησε επίσημα στη συμμαχία και από τότε η Ουάσιγκτον έχει στραφεί προς τη Δαμασκό ως τον κύριο σύμμαχό της κατά του IS.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η ομάδα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί από την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, εκμεταλλευόμενη το κενό ασφαλείας και τα όπλα που πλημμύρισαν τη χώρα όταν οι στρατιώτες του Άσαντ εγκατέλειψαν τις θέσεις τους.

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξήρε τη Δαμασκό για τη συμμετοχή της στη συμμαχία κατά του ΙΚ, χαιρετίζοντας τη δέσμευση της συριακής κυβέρνησης να συνεργαστεί πλήρως με τις ΗΠΑ και τη διεθνή συμμαχία.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σταθερά στην απομάκρυνση των ανδρών κρατουμένων που κατηγορούνται ως μαχητές του Ισλαμικού Κράτους από τη βορειοανατολική Συρία τον τελευταίο μήνα, ανακοινώνοντας την Παρασκευή ότι μετέφεραν με επιτυχία 5.700 κρατουμένους στο Ιράκ, όπου αναμένεται να δικαστούν.

Ο αμερικανικός στρατός μειώνει την παρουσία του στη Συρία, εκκενώνοντας τη βάση του στο αλ-Τανφ αυτή την εβδομάδα μετά από σχεδόν μια δεκαετία εκεί.

Η Δαμασκός ανέλαβε τον έλεγχο των βασικών φυλακών και στρατοπέδων του IS τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της επίθεσης της εναντίον των SDF, κατά την οποία οι SDF έχασαν το 80% του εδάφους τους.

Μεταξύ των στρατοπέδων που ελέγχει τώρα η Δαμασκός είναι το στρατόπεδο αλ-Χαουλ, στο οποίο προηγουμένως κρατούνταν περίπου 25.000 μέλη οικογενειών υπόπτων μαχητών του IS.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις ανέφεραν την Παρασκευή ότι σχεδόν ολόκληρο το παράρτημα του στρατοπέδου για αλλοδαπούς, στο οποίο κρατούνταν περίπου 6.000 γυναίκες και παιδιά από 42 διαφορετικές χώρες, είχε αδειάσει τον τελευταίο μήνα.

Δεν είναι σαφές πού πήγαν οι αλλοδαποί κάτοικοι ή ποιος τους απομάκρυνε από το στρατόπεδο.

Σύνταξη
Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Σύνταξη
Σύνταξη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σύνταξη
Σύνταξη
Μετέφερε ναρκωτικά στη φυλακή κρυμμένα στα γεννητικά της όργανα – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 14.02.26

Μετέφερε ναρκωτικά στη φυλακή κρυμμένα στα γεννητικά της όργανα – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Στο πλαίσιο της επιχείρησης απετράπη η εισαγωγή ναρκωτικών, μικτού βάρους -144- γραμμαρίων, τα οποία γυναίκα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης είχε αποκρύψει στο σώμα της

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Επιβλητική η «Ένωση», απέκτησε προβάδισμα για την 3η θέση (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Επιβλητική η «Ένωση», απέκτησε προβάδισμα για την 3η θέση (vid)

Νίκη τριάδας για την ΑΕΚ, κέρδισε με επιβλητικό τρόπο τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία (88-71), Αυτή ήταν η δωδέκατη σερί νίκη για την Ένωση σε όλες τις διοργανώσεις, που είχε κορυφαίο τον Νάναλι με 22 πόντους.

Σύνταξη
Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»
Γλώσσα αλήθειας 14.02.26

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»

Η Charli xcx βρέθηκε στην Berlinale, όπου παρουσιάζεται η ταινία της «The Moment» και μίλησε για το «Brat», την εμπειρία της από τη μουσική βιομηχανία αλλά και για το φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών
ΕΡΓΑΝΗ 14.02.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης στην απασχόληση: To 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί το 50% των μισθωτών

Μπορεί στην Ελλάδα να κυριαρχούν αριθμητικά οι μικρές επιχειρήσεις, όμως η μισθωτή απασχόληση μετατοπίζεται στους μεγαλύτερους εργοδότες. Το 1,9% των επιχειρήσεων απασχολεί σχεδόν το 50% των μισθωτών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Βόλος – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Βόλος – Άρης

LIVE: Βόλος – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Άρης για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός

Κώδωνα κινδύνου για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, λόγω μιας σταδιακής διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών έκρουσε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το βήμα του ΟΗΕ, μιλώντας για τον τριπλό ρόλο του Κοινοβουλίου ως forum αντιπροσώπευσης, λογοδοσίας και διαβούλευσης.

Σύνταξη
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Νέα πρόσωπα στην αρχική 11άδα του Άρη Φρίντεκ και Κουαμέ στο σημερινό (14/2, 20.00) παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, ενώ εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Μορόν.

Σύνταξη
Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»
Βίντεο 14.02.26

Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»

Το ραντεβού των μουσικών ανανεώθηκε για την επόμενη ημέρα, με την υπόσχεση για ακόμα μεγαλύτερο κέφι. «Αύριο παίζουμε στο πιο φοβερό καρναβάλι. Το καρναβάλι του Μεταξουργείου!».

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)
Μπάσκετ 14.02.26

Μύκονος Betsson – Άρης Betsson 74-83: Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» για τον «Αυτοκράτορα» (vids)

Ο Άρης Betsson προηγήθηκε με 51-65 στο 28′, επέτρεψε όμως στη Μύκονο Betsson να επιστρέψει (71-71), όμως τελικά Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο «καθάρισαν» τη νίκη για τον «Θεό του πολέμου» με 83-74.

Σύνταξη
Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Εξάποντο» οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης 3-1: «Εξάποντο» οι Αγρινιώτες, βυθίζονται οι Πελοποννήσιοι

Ο Παναιτωλικός με «αστέρια» τους Ματσάν, Ρόσα και Μπάτζι πήρε το ντέρμπι παραμονής και προκάλεσε μπλακ άουτ στον Αστέρα. Γκολ για βραβείο Οσκαρ το 1-0 με τον Ματσάν

Σύνταξη
Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας
Πόνος 14.02.26

Αν δεν κάνατε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, σας έχουμε – Τέσσερις αντιηρωικές ταινίες για να δείτε με τον Βαλεντίνο σας

Aν περιμένετε κλασικές ρομαντικές ταινίες, δεν είμαι ο άνθρωπος σας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο που παντρεύτει τη βία με τον έρωτα, είμαι. Δική σας η επιλογή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
