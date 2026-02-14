Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές σε δεκάδες στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 10 επιδρομές σε περισσότερους από 30 στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία μεταξύ 3 και 12 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας κατά της εξτρεμιστικής ομάδας στο Ιράκ και τη Συρία.

Σύμφωνα με τον Guardian, το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (Centcom) δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν στόχους υποδομών και αποθηκών όπλων του IS.

Οι επιθέσεις ήταν μέρος της επιχείρησης Hawkeye Strike, κατά την οποία οι ΗΠΑ σκότωσαν ή συνέλαβαν όσους χαρακτήρισαν ως μαχητές του IS και χτύπησαν περισσότερους από 100 στόχους του IS.

Η εκστρατεία ξεκίνησε μετά την ενέδρα που έστησε ένα μέλος των γενικών δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας που συνδέεται με το IS στις αμερικανικές και συριακές δυνάμεις στην πόλη Παλμύρα, σκοτώνοντας δύο Αμερικανούς στρατιώτες και έναν διερμηνέα και τραυματίζοντας τρία μέλη των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ ηγούνται της διεθνούς συμμαχίας για την καταπολέμηση του IS στη Συρία και το Ιράκ από το 2014, συνεργαζόμενες με τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) για την ήττα της ριζοσπαστικής οργάνωσης.

Τον Νοέμβριο, η Συρία προσχώρησε επίσημα στη συμμαχία και από τότε η Ουάσιγκτον έχει στραφεί προς τη Δαμασκό ως τον κύριο σύμμαχό της κατά του IS.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η ομάδα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί από την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, εκμεταλλευόμενη το κενό ασφαλείας και τα όπλα που πλημμύρισαν τη χώρα όταν οι στρατιώτες του Άσαντ εγκατέλειψαν τις θέσεις τους.

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξήρε τη Δαμασκό για τη συμμετοχή της στη συμμαχία κατά του ΙΚ, χαιρετίζοντας τη δέσμευση της συριακής κυβέρνησης να συνεργαστεί πλήρως με τις ΗΠΑ και τη διεθνή συμμαχία.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σταθερά στην απομάκρυνση των ανδρών κρατουμένων που κατηγορούνται ως μαχητές του Ισλαμικού Κράτους από τη βορειοανατολική Συρία τον τελευταίο μήνα, ανακοινώνοντας την Παρασκευή ότι μετέφεραν με επιτυχία 5.700 κρατουμένους στο Ιράκ, όπου αναμένεται να δικαστούν.

Ο αμερικανικός στρατός μειώνει την παρουσία του στη Συρία, εκκενώνοντας τη βάση του στο αλ-Τανφ αυτή την εβδομάδα μετά από σχεδόν μια δεκαετία εκεί.

Η Δαμασκός ανέλαβε τον έλεγχο των βασικών φυλακών και στρατοπέδων του IS τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της επίθεσης της εναντίον των SDF, κατά την οποία οι SDF έχασαν το 80% του εδάφους τους.

Μεταξύ των στρατοπέδων που ελέγχει τώρα η Δαμασκός είναι το στρατόπεδο αλ-Χαουλ, στο οποίο προηγουμένως κρατούνταν περίπου 25.000 μέλη οικογενειών υπόπτων μαχητών του IS.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις ανέφεραν την Παρασκευή ότι σχεδόν ολόκληρο το παράρτημα του στρατοπέδου για αλλοδαπούς, στο οποίο κρατούνταν περίπου 6.000 γυναίκες και παιδιά από 42 διαφορετικές χώρες, είχε αδειάσει τον τελευταίο μήνα.

Δεν είναι σαφές πού πήγαν οι αλλοδαποί κάτοικοι ή ποιος τους απομάκρυνε από το στρατόπεδο.