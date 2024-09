Emily in Paris: Η Λίλι Κόλινς δημοσιεύει φωτογραφίες από τα γυρίσματα τηε νέας σεζόν

Η Λίλι Κόλινς μοιράστηκε με το κοινό του «Emily in Paris» μερικά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του νέου κύκλου. Η σειρά του Netflix ανήκει στις πιο αγαπημένες του κοινού και σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Το δεύτερο μέρος του τέταρτου κύκλου έκανε πρεμιέρα στις 12 Σεπτεμβρίου.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς δεν παρέλειψε να δώσει στους τηλεθεατές μια πρώτη εικόνα από το τι συμβαίνει στα backstage των γυρισμάτων.Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανάρτησε μια σειρά από φωτογραφίες με τους συμπρωταγωνιστές της στη σειρά.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Λίλι Κόλινς έγραψε: «Επειδή είναι Σεπτέμβριος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να μπεις από τώρα στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Μερικά διαμάντια πίσω από τις σκηνές, από το επεισόδιο των διακοπών μας στην τέταρτη σεζόν του Emily in Paris».

